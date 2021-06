Párton belüli tisztogatással kezeli az egyre súlyosbodó járványhelyzetet Kim Dzsongun

Kim Dzsongun szerint az észak-koreai állam vezetői olyan hibákat követtek el, amelyekkel mély válságba sodorták az országot. A hibás vezetők közé persze magát nem számolja bele, viszont tisztogatásba kezdett az állampárt legfelső köreiben, többek közt az ország legfontosabb irányító szervezetének számító, Kim Dzsongun elnökségével működő, öt fős Államügyi Bizottságból is visszahívott tagokat. Erről az észak-koreai állami média is beszámolt, anélkül persze, hogy részleteznék, mi is az a súlyos válság, amit a lehordott és eltávolított vezetők okoztak.

Külföldi megfigyelők viszont arra következtetnek, hogy a lezárt országban egyre súlyosabb helyzetet okoz a koronavírus-járvány. Észak-Koreában hivatalosan nincsenek fertőzöttek, ami persze aligha felel meg a valóságnak. Azt viszont már eddig is elismerte Kim Dzsongun, hogy a járvány miatt bevezetett intézkedések, különösen a kínai határ lezárása nagyon komoly gazdasági válságot okozott, sőt, éhezéssel fenyeget az országban. Nemrég megjelent képeken az is látszik, hogy maga a legfőbb vezető is igencsak lesoványodott, amiről szintén beszámolt az állami média.

A BBC-nek nyilatkozó észak-koreai disszidens szakértő szerint Kim Dzsongun azért ilyen szokatlanul őszinte az egyre súlyosbodó helyzettel kapcsolatban, mert ezt ki tudja használni arra, hogy eltolja magától a felelősséget a súlyosbodó gazdasági, és vélhetően egészségügyi válság miatt és megszabaduljon a nem kellően lojális állami felsővezetőktől. A nyilvános beismeréssel azt is elérheti a kormány, hogy az észak-koreai polgárok még inkább engedelmeskedjenek az állami diktátumoknak, például elfogadják a külföldről érkező vakcinákat. A súlyos válság beismerése valószínűleg azt is jelenti, hogy Észak-Korea külső segítségre, nemzetközi segélyekre szorul.