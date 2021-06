Putyin: Ha elsüllyesztettük volna a brit hadihajót, akkor sem tört volna ki a harmadik világháború

Teljes háborús pszichózist lehet kiolvasni azokból a válaszokból, amelyeket Vlagyimir Putyin adott egy tévéműsorban, ahol a betelefonáló nézők kérdéseire válaszolt. Az orosz elnököt arról az egy héttel ezelőtti incidensről kérdezték, amire a brit és orosz résztvevők nagyon másképp emlékeznek:

az orosz kormány szerint a Defender nevű brit hadihajó a Fekete-tengeren, az oroszok által annektált Krím-félsziget közelében orosz felségvizekre keveredett, ezért orosz hajókról figyelmeztető lövéseket adtak le rá, repülőkről pedig bombákat dobtak az útjába, míg vissza nem tért az ukrán felségvizekre.

A brit fél szerint viszont semmi ilyen nem történt, a Defender végig ukrán vizeken haladt, a közelben pedig orosz hajók lövészgyakorlatot tartottak, amiről előre szóltak a brit hajónak.

Putyin a tévéstúdióban Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Az orosz elnök a Közvetlen vonal Vlagyimir Putyinhoz című műsorban továbbra is ragaszkodott a történet orosz verziójához, vagyis hogy a brit hadihajó provokálta az oroszokat azzal, hogy a vizeikre hajózott. Sőt, azt is mondta, hogy tudomása szerint az esetet a levegőből egy amerikai felderítő repülő is figyelte, adatokat rögzítve az orosz hadiflotta reakciójáról. Viszont az is kiderült, hogy Putyin nem tart a nyugati összeesküvéstől: Egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy