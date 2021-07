A WHO szerint az Európa-bajnokság miatt terjed megint a vírus

Tíz héten át csökkent a fertőzöttség mértéke Európában, de ennek mostanra vége, az elmúlt héten tíz százalékkal nőtt az új esetek száma. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint, ha így haladunk tovább, elkerülhetetlen az újabb, akár ősznél korábban érkező járványhullám, és ezért elsősorban az Európa-bajnokság a felelős.

Azon túl, hogy tízezrek ülnek a lelátókon (bár Budapesten kívül sehol sem engedélyezték a telt házat), a kocsmai meccsnézések és a buszon összeverődött tömegek is kedveznek a vírusnak.

Horst Seehofer német belügyminiszter felelőtlennek nevezte az UEFA-t, amiért a delta variáns terjedése közben engedélyezi a gyülekezést. Azt is mondta, hogy kereskedelmi szempontok vezérelhetik őket. A futballszövetség viszont állítja, mindenben megfelelnek a helyi előírásoknak.

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

A skót egészségügyi hatóság szerint kétezer állampolgáruk vett részt valamilyen Eb-eseményen az angol-skót meccs idején úgy, hogy közben fertőzött volt. Közülük 1300-an Londonba utaztak, 400-an egyenesen a stadionba. A magyar-portugál meccs után a szlovák kormány is aggódott, nehogy a Budapestre látogató szlovákok tömegesen hazavigyék a vírust. A meccsre ugyanis rengeteg portugál szurkoló érkezett, náluk pedig már akkor is rosszul festettek a számok.

A gyorsan terjedő delta variáns számos országban fejfájást okoz, Izraelben néhány nap után vissza kellett vezetni a maszkviselési kötelezettséget. Jó hír viszont, hogy a védőoltás a súlyos, kórházi ápolást igénylő betegség, pláne a halálesetek megelőzésében nagyon is hatékonynak bizonyult. Miközben például Izraelben is romlanak az adatok, egyelőre nagyon kevés a súlyos eset. Úgy tűnik, Nagy-Britanniában is elsősorban azok fertőződnek meg, akik nem kaptak oltást. (Reuters)