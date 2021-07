Az EP négy frakciója kéri a Bizottságot, ne adjon még pénzt a magyar kormánynak

Az Európai Parlament négy frakciója csütörtökön közös levélben fordult Ursula von der Leyen bizottsági elnökhöz, azt kérve, hogy ne engedje át a magyar kormány tervét az EU újjáépítési alapjának a felhasználásáról.

Az angol rövidítése alapján RRF nevű óriási, összesen 750 milliárd eurós mentőcsomagot a koronavírus okozta gazdasági gondok enyhítésére hozták létre. A tagállamoknak terveket kellett leadniuk, hogyan és mire költenék a nekik járó pénzt a keretből.

A magyar kormány fél éven át arra készült, hogy a teljes Magyarország által lehívható keretet, azaz mintegy 5800 milliárd forintot el akar költeni az RRF-ből. Azonban a leadási határidő előtt pár nappal Orbán Viktor Brüsszelben váratlanul bejelentette, hogy csak 2500 milliárdot kér a kormánya, ami azt jelenti, hogy végül csak a vissza nem térítendő támogatást hívná le, a kedvezményes hitelnek számító részt nem. Orbán ezt azzal indokolta, hogy Magyarország nem akar eladósodni, de brüsszeli információink számíthatott az is, hogy a Bizottság nem volt elégedett a magyar terv első változatával, és a kormány "jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok" logika alapján csak annyit kért, amennyiről azt gondolta, hogy nem vita nélkül megszerezheti. Erről itt írtunk részletesen.

Az EP négy frakciója - a szocialisták, a Renew Europe (régebbi nevükön liberálisok), a zöldek, illetve a Baloldal nevű frakció (szokás kommunistáknak is nevezni őket) most azt kezdeményezték, hogy ezt a csonkított magyar tervet se fogadja el az Európai Bizottság.

A tervekről végső soron a tagállamok kormányai szavaznak a Tanácsban, de a Bizottság nézi át őket szakmai szempontból, és következtetéseik várhatóan meghatározzák a Tanács döntését.

A négy frakció, amelyeknek együtt 356 képviselőjük van a 704 fős parlamentben, (vagyis együtt éppen többséget alkotnak), egyrészt emlékeztetik a Bizottságot, hogy a magyar kormány terve nem felel meg a korábbi országspecifikus ajánlásokban elvárt intézkedések bevezetésének, márpedig ez hivatalos feltétele a pénz lehívhatóságának. Korábban a 444 is írt arról, hogy ez lehetett az alapvető gond a magyar tervvel, ami miatt Orbán elengedte a pénz 57 százalékát. A levél azonban külön kitér a homoszexualitás megjelenítését korlátozó új magyar törvényre is, amit élesen elítéltek a tagállamok többségének a vezetői is.

A magyar kormány arra számít, hogy az RRF-ből 300 milliárd forint körüli előleget még az idén lehívhat. Ha a Bizottság a négy frakció elvárása szerint jár el, akkor e terv halasztást szenvedhet.

A levél szövegezésében részt vevő Ujhelyi István (MSZP) képviselő kiemelte, hogy arra is kitértek, hogy nem a magyar népet akarják megkárosítani a pénz elvonásával, hanem azt akarják elérni, hogy a pénz tényleg a polgárokat segítse.