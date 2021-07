Csütörtöktől nyomtathatunk, vagy letölthetünk magunknak EU-s covid-igazolványt

Július 1-től kötelező az összes az EU-s országnak biztosítania a polgárainak az EU-s covid-igazolványt, amivel a 27 tagállam mindegyikében lehet bizonyítani, hogy jó eséllyel nem vagyunk vírusosak, és hozzáférhetünk olyan szolgáltatásokhoz, amelyek az adott országban csak igazolt negatívaknak jár. Hogy e szolgáltatások micsodák, az minden tagállamban más és más, van olyan tagállam is, ahol ettől függ, hogy egyáltalán beutazhatunk-e.

Magyarországon a az EU által előírt lehető legkésőbbi napon vezették be az igazolványt. Az igazolvány háromféle dolgot is elárulhat gazdájáról:

Beoltották, egy éven belül.

Koronavírusos volt, és ezt egy 15 napnál régebbi, de 180 napnál frissebb antigén-teszttel igazolta.

Frissen negatívra tesztelt, és ezt 72 óránál frissebb teszt PCR-teszt igazolja.

A magyar kormány már tavasz óta lobbizott azért, hogy a "beoltottak" kategóriába mindenki belekerülhessen, akit Magyarországon beoltottak. Mindenki be is kerülhetett, de az EU-s országoknak csak azokat köteles oltottként elismernie, akik az EU gyógyszerügynöksége által elismert vakcinát kapták. Azaz a Szputnyikkal (orosz) vagy Sinopharmmal (kínai) oltást felvevők csak olyan országokban élhetnek az igazolvány adta lehetőségekkel, amelyeknek a kormányai erről külön döntést hoztak. Hogy e tekintetben hogyan állunk, arról Király András írt összefoglalót. Az ellenzék azt követeli, hogy aki keleti vakcinát kapott, az ingyen tesztelhesse magát, ne járjanak rosszabbul ők sem.

Akinek van ügyfélkapuja, az az igazolványt le is töltheti, vagy ki is nyomtathatja. Mindkettő esetben egy QR-kódban bújik meg az információ, azaz pecsét meg minden ilyesmi nélkül is érvényes. A letöltéshez egyszerre kell mobiltelefon és számítógép a kormányzati folyamatábra szerint, és kapunk PIN-kódot is az aktiváláshoz, de a leánykori anyánk nevét nem kell adni. TAJ-számot viszont igen.