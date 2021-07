Itt az EU-s covid-igazolvány

Jó reggelt! Ma 30 fok sem lesz.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek! Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.



DIGITÁLIS OLTÁS

16 éves fiú oltást kap. Fotó: JACK GUEZ/AFP

Mától nyomtathatunk, vagy letölthetünk magunknak EU-s covid-igazolványt. Magyarországon a az EU által előírt lehető legkésőbbi napon vezették be az igazolványt, ami három dolgot is elárulhat gazdájáról:

Beoltották, egy éven belül.

Koronavírusos volt, és ezt egy 15 napnál régebbi, de 180 napnál frissebb antigén-teszttel igazolta.

Frissen negatívra tesztelt, és ezt 72 óránál frissebb teszt PCR-teszt igazolja.

Szputnyikkal vagy Sinopharmmal oltottak csak olyan országokban élhetnek az igazolvány adta lehetőségekkel, amelyeknek a kormányai erről külön döntést hoztak. Ezekről itt írtunk részletesen.

Az, hogy milyen oltást kaptunk, már a magyar digitális védettségi igazolványban is látszik.



MŰANYAG ÉS MELEG

Nem lesz többé piros csíkos műanyag-szívószál, ez már papír. Fotó: JEROEN JUMELET/ANP via AFP

Ma lép életbe a kormányrendelet, amely az „egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról” szóló, tavaly elfogadott törvénynek szerez érvényt. A rendelet értelmében tilos forgalomba hozni a következő termékeket, amennyiben egyszer használatos műanyagból készülnek:

A 15 mikronnál vastagabb falú műanyag zacskó (kivéve, ha biológiailag lebomló),

fültisztító pálcika,

evőeszköz (kés, villa, kanál, evőpálcika),

tányér,

szívószál,

italkeverő pálca,

léggömböt tartó pálcika,

hungarocellből készült eldobható ételtartó edény,

hungarocell italtároló,

hungarocell pohár.

A műanyag poharak fedeleikkel együtt haladékot kaptak, és 2023. január 1-jéig még forgalomba hozhatók.

A mindent elöntő műanyagszemét is komoly probléma, de a globális felmelegedés aggasztóbb. Már Kanadában is közel 50 fokos hőséget mértek, aminek következtében több tucat ember halt meg. Egy tanulmány szerint egymilliárd tonna szén-dioxidot kell kivonni a légkörből 2025-ig, hogy a katasztrofális felmelegedés elkerülhető legyen.

A klímaváltozás megfékezésére sokan az atomerőművek építését gondolják az egyik leghatékonyabb eszköznek. Az Energiaklub szerint azonban sokkal lassabban épülnek a világ atomerőművei, mint azt a tervezőik gondolták, közben viszont a régieket folyamatosan ki kell vonni a forgalomból, így aligha tölthetnek be akkora szerepet a klímaváltozás csökkentésében, mint azt mondjuk Orbán Viktor szereti hirdetni.

SZIVÁRVÁNYOS ÜGYEK

Fotó: CHRISTOF STACHE/AFP

Szijjártó Péter a bajor belügyminisztertől kért tájékoztatást arról, milyen büntetést kapott az a személy, aki szivárványszínű zászlót lobogtatva rohant a pályára a német-magyar Eb-meccsen a magyar himnusz alatt.

A külügyminiszter szerint a foci-Eb június 23-i, müncheni mérkőzésén „példátlan inzultus érte” a magyar válogatottat, és szerinte arra is nehéz magyarázatot találni, hogy a mérkőzést megelőző „mesterséges politikai feszültségkeltés” ellenére a rendezőket jól láthatóan felkészületlenül érte ez az incidens, és „ez még jóindulatú vélekedés mindarról, ami történt”.

Arra még nem reagált Szijjártó, hogy az EU továbbra sem nézi jó szemmel a keletről érkező homofóbiát:

VARIÁNSOK ÉS VAKCINÁK

Izraelben tíz nappal a felfüggesztése után újra bevezették a kötelező maszkviselést a zárt közösségi terekben. Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

A delta variáns egészen más, mint az eddigiek. Ausztráliában ahol most hirtelen az ország nagy részét le kellett zárni, egy fertőzési lánc vizsgálatakor arra jutottak, hogy egy fertőzött egy mindössze pár másodpercig tartó futó találkozás során adta tovább a vírust egy sydney-i plázában.

A jó hír, hogy a jelen tapasztalatok szerint a beoltottak körében tényleg sikerült megfékezni a súlyos megbetegedéseket, és jellemzően nem is az oltottak köréből kerülnek ki az új fertőzöttek. A briteknél is egyre több a fertőzés, de a magas átoltottságnak köszönhetően ezt nem követik a halálozási adatok. Szintén jó hír, hogy úgy tűnik, azoknak is évekig tartó védettséget nyújthat a Pfizer és a Moderna vakcinája, akik nem voltak fertőzöttek.

Védtelenül állnak viszont a delta variáns előtt azok a magyarok, akik ugyan megkapták az oltásaikat, de nem alakult ki náluk védettség. A Videoton saját maga által fizetett mérései szerint a 60 évnél idősebb, kínai vakcinával oltott dolgozók harmadánál határérték alatti antitest termelődött. Megmérették a sejtes immunitást is, de az sem mutatott kellő védettséget.

A megoldás erre harmadik, sőt, talán negyedik oltás lenne, de erre egyelőre nem adtak engedélyt a hatóságok itthon. Tudunk olyanról, aki inkább kiment Romániába, és Pfizert adatott be magának. Megnyugtatóbb lenne, ha a vakcinakoktél hatásait itthon vizsgálnák hivatalosan, és annak az eredménye is ismert lenne.

A HARMADIK FECSKE

2010 óta Boldog István a harmadik fideszes képviselő, akinek korrupciós ügy miatt kellett a vádlottak padjára ülnie.

Boldogot és kabinetfőnökét, Fehér Petrát másik hét emberrel együtt tavaly decemberben vádolta meg az ügyészség hivatali vesztegetés elfogadása és az uniós pályázatok befolyásolása miatt. Bár szerdán a Fővárosi Törvényszék előkészítő ülésén Boldog és Fehér is ártatlannak vallották magukat, a másik hét vádlott közül négyen részben vagy egészen bevallották, hogy vissza kellett osztani a pénzeket, amiben részt is vettek.

Két példa:

Cserkeszőlőn a helyi önkormányzat 2015 körül új bölcsődét szeretett volna, és látogatóközponttá akarták alakítani a Szinyei Merse-kastélyt. Boldogéktól a támogatások megítélése után gyanús utasításokat kezdtek kapni arról, milyen céggel kellene intézniük a projektek közbeszerzéseit, és azon melyik kivitelező cégeknek kellene nyerniük. Egy ponton pedig az alpolgármester elé toltak egy névjegykártyát, amire annyit írtak: 10 százalék.

2017 októberében Törökszentmiklós jobbikos polgármesteréhez jelentkeztek be azzal, hogy „Boldog István országgyűlési képviselő kampányához az önkormányzat által már elnyert TOP-os pályázatokból a pályázati összeg 20 százalékát fizessék vissza”.

Boldog ügyvédje azt mondta, hosszú, évekig tartó csatára számít, szóval nem valószínű, hogy a 2022-es választásokig ítélet születne a fideszes képviselő ügyében.

KÉT TÁBLA

Egészen szép összehasonlításra ad lehetőséget két emléktábla. Az egyik 1950-es, annak a háznak a falán van, ahol Vörösmarty Mihály felnőtt:



A másik emléktábla ugyanennek a kápolnásnyéki épületnek a falán van, de egészen friss. Az épület tavaly befejezett felújítására emlékezik:

KIBERBOMBA

Fotó: Silas Stein/dpa Picture-Alliance via AFP

Nagyszabású kibertámadás érte Németországot Oroszországból. A művelet célpontja az úgynevezett kritikus infrastruktúra és a bankrendszer volt.

Az egyik lehetséges indíték az volt, hogy megtorolják az Oroszországot sújtó szankciókat. De a Bild azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a támadás célja a Fehéroroszországgal és államfőjével, Aljakszandr Lukasenkával szembeni kemény szankciók megakadályozása, mivel a Fehéroroszország ellen tervezett szankciók között van az ország kizárása a SWIFT nemzetközi bankközi fizetési rendszerből.

Máshol:

MEGÚJULT MATILD

Hosszú évtizedek után megújult a budapesti Matild Palota. Luxushotel lett belőle, ami Szily László szerint kívül-belül jól sikerült. Például azért, mert nem lihegi túl a luxust, hiába tartozik az éjszakánként 150-200 ezer forintos árkategóriába.

A nagy kérdés az, hogy a hasonló vállalkozásokat eltartó külföldi csúcsturisták elkezdenek-e egyáltalán akkora mennyiségben röpködni a világban, hogy egy ilyen helyet nyereségesen lehessen működtetni Budapesten. Addig is itt az új szálloda öt leghasznosabb része a NERszerváltás győzteseinek: