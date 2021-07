Konzultál a kormány: Soros György és Brüsszel lesben áll, hogy a járvány után végre rátámadjon a magyarokra

Közzétette a kormány az újabb nemzeti konzultáció tizennégy kérdését. Ahogy megszokhattuk, a kormány ezúttal is a már bejelentett vagy tervezett intézkedésekhez próbál legitimációt szerezni, és az aktuálisan futó kommunikációs kampányok fordulatait idézi egymás után.

Például:

Soros György által finanszírozott szervezetek széles körű nemzetközi támadást indítottak Magyarország ellen a gyermekek védelméről szólót törvény miatt. Ez a törvény megtiltja a gyermekekre irányuló szexuális tartalmú propagandát az óvodákban, az iskolákban és a gyermekek számára elérhető médiákban. ÖN MIT GONDOL? És a válaszlehetőségek:

Helyes, hogy a törvény korlátozza a gyermekekre irányuló szexuális tartalmú propagandát.

A gyermekekre irányuló szexuális propaganda nem hordoz kockázatokat, ezért felesleges tiltani.

Nem derül ki, mit értenek „szexuális tartalmú propaganda” alatt, viszont akik kritizálják a homofób módosítókkal megtűzdelt pedofiltörvényt, a kérdés alapján óhatatlanul ilyesmit pártolnak.

Egy másik kérdésből megtudhatjuk, „Soros György a járvány után újra meg fogja támadni Magyarországot, mert a magyarok ellenzik az illegális migrációt”. A téma két másik kérdésben is előkerül, persze nem muszáj egyetérteni a kormánnyal, be lehet ikszelni azt is, hogy „meg kell felelnünk a brüsszeli elvárásoknak”.

Igaz, addigra már minden olvasónak világos egy korábbi kérdésből, hogy: „Brüsszel a járvány után újra vissza fog élni hatalmával, eljárásokat indít hazánk ellen, hogy rákényszerítse a magyarokra az akaratát”.

Kérdeznek arról is, legyen-e magyar vakcinagyár, meghosszabbítsák-e a hitelmoratóriumot, visszatérjenek-e „a Gyurcsány-korszak politikájához”, és emeljenek adót, illetve visszaadják-e az idén befizetett szja-t a gyermeket nevelő családoknak.

Aki szeretne, augusztus 25-ig konzultálhat, ingyen lehet visszaküldeni.