Már lehet regisztrálni a fővárosi antitestmérésre

Ingyen megmérethetik a 60 év feletti budapestiek, hogy milyen immunválaszt váltott ki náluk a koronavírus elleni védőoltás. A Fővárosi Önkormányzat programjára 19 ezren jelentkezhetnek, itt lehet regisztrálni és időpontot foglalni.

A 19 ezer tesztből 18 ezret a kerületeknek juttatnak, a szakrendelőkben várhatóan július végéig lehet részt venni a szűrésen. Ezer embert pedig jövő héten hétfőtől péntekig, reggel 7-től 11-ig, majd 16-tól 20 óráig tesztelnek a Városháza parkban.

„A vizsgálatok minden esetben önkéntes alapon történnek. A vizsgált mintához vénás vérvételre van szükség, melyet az infekciókontroll szabályok betartásával zárt rendszerben végeznek a szakemberek. Kellő körültekintéssel jelentkezzenek a vizsgálatra azok, akik olyan gyógyszert szednek, amelyek esetén a kontroll nélküli vérvétel nem ajánlott (pl. véralvadásgátló)” - írják.

Egy fiola Sinopharm Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

A főváros azért indította a programot, mert az utóbbi hónapokban sokan jelezték, elsősorban a Sinopharmmal oltottak közül, hogy a vakcina második adagja sem váltott ki megfelelő antitest-termelést. Ezt jelenleg csak saját költségen lehet mérni, kivéve azoknak, akik részt vesznek a kormány országos mérésében. Ennek első eredményeit eredetileg május végére ígérték, de még mindig nem érkeztek meg. Orbán Viktor júniusban azt mondta, ő is sürgeti.

A Facebookon több mint ötezer fős csoport is létrejött a témában, ők új oltást szeretnének kapni. A 444 felhívására több mint ezren küldték be laboreredményüket, és a kínai vakcinával oltottaktól kaptuk a legtöbb negatív eredményt. Mindezt anonimizált formában közzé is tettük. A Videoton saját mérésében a 60 év feletti Sinopharmmal oltottak harmadánál nem indult be az antitesttermelés.

Ez nem jelenti azt, hogy a Sinopharm egyáltalán ne lenne működőképes védőoltás, hiszen sokaknál persze beindította az antitesttermelést.