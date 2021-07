Nyaki implantátumát emlegette a bíróságon a férfi, akit gyilkossággal és gyerekek megerőszakolásával vádolnak

Csütörtökön kezdődött előkészítő üléssel a Budapest Környéki Törvényszéken annak a férfinak az ügye, akit azzal vádolnak, hogy barátja gyerekeit, unokáját molesztálta, majd amikor annak élettársa ezzel szembesítette, késével agyonszurkálta.

L. Ferenc József, a vádlott sok éve volt jó barátságban az áldozat, R. Gyöngyi élettársával, H. Jánossal, korábban külföldön együtt is dolgoztak. Az akkor Budapesten élő férfi összebarátkozott barátja rokonaival is, köztük H. János lányával, akinek a kisfiával különösen szoros kapcsolatot alakított ki, ő lett a „keresztapja”.

A vádlott jobb anyagi körülmények között élt, mint barátja, sokszor ajándékot vett a gyerekeknek, programokat szervezett nekik, és többször ott is aludtak budapesti otthonában. Válása után a lakását elárverezték, ekkor H. János fogadta be pilisi házukba, ahol a vádlott többször is közös szobában, illetve együtt aludt valamelyik gyerekkel.

Fotó: Halász Júlia

A vád szerint a férfi 2016 és 2019 között saját, budapesti otthonában és albérletében többször is szexuális kapcsolatot létesített barátja unokájával, és minden alkalommal figyelmeztette a kisfiút, hogy a történtekről ne beszéljen senkinek. 2019-ben aztán H. János kiskorú kislányát is molesztálta.

A férfi az előzetes ülésen nem kívánt vallomást tenni, inkább fenntartotta a gyilkosság után tett vallomását. Ebben elismeri, hogy ő szúrta meg R. Gyöngyit, de arra hivatkozik, a nő megütötte a fejét, ami nála egy különös folyamatot indít be, melynek következményeként eszméletét veszíti.

A vádlott elsősorban erre az egészségügyi problémájára alapozza védekezését: kardiológus és idegsebész szakértő kirendelését kérte, hogy azok véleményükkel támasszák alá azt az állítását, hogy a fejére mért ütés - egy korábban beültetett nyaki implantátum miatt - különleges hatást vált ki nála. Elmondása szerint a gyilkosság idején is volt egy eszméletvesztése. A férfi pacemaker, azaz szívritmus-szabályozót is visel, erről azt mondta, azok az adatok, melyeket a készülék rögzített, alapjaiban változtatják meg a tényállást. Hogy pontosan hogyan, azt nem tudta érthetően elmagyarázni.

Fotó: Halász Júlia

A vádlott beszélt arról is, hogy az áldozattal egy ideje már megromlott a kapcsolata, de azt nem hangsúlyozta, hogy ennek elsősorban a nő azon gyanúja volt az oka, hogy szexuálisan közeledett a gyerekeihez. A férfi szerint olyan dolgokon civakodtak, mint a mosás, és R. Gyöngyi dühében vágta a fejéhez, hogy „pedofil”, illetve „buzi”.

2019. december 18-án újra nagyon összevesztek, ekkor a vádlott kétszer is azzal fenyegette meg későbbi áldozatát, hogy megöli. R. Gyöngyi azonban felhívta élettársát, H. Jánost, hogy fültanúja legyen a veszekedésüknek és az ott elhangzottaknak. A vita elfajult, a végén pedig a vádlott leszúrta a nőt, aki pár perc alatt meghalt. „A világ elsötétült előttem, és szúrtam. Nem tudom, hogy találtam el” - áll a férfi vallomásában.

Az ülésen elhangzott, hogy az áldozat félt a vádlottól, és többször is kérte élettársát, hogy küldje el, de ő minden alkalommal igyekezett inkább elsimítani a konfliktusokat. 2018 őszén, miután a vádlott megütötte egyik gyereküket, elküldték, de később mégis megengedték, hogy H. János kiskorú unokáját elvigye magával budapesti albérletébe, ahol együtt is aludtak.

A vádlott nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, így az ügy ősszel folytatódik a tanúk meghallgatásával.