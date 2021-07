Tízmillió forintot küld a Jemenben maradt zsidóknak a kormány és az EMIH

Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság, valamint az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) összesen 10 millió forint humanitárius adománnyal támogatja a polgárháború sújtotta Jemenben élő zsidó közösséget a szülőföldön való megmaradásban, jelentette be a Miniszterelnökség.

A közlemény szerint Magyarország kormánya elkötelezett a bajbajutott és a vallásuk miatt üldöztetést szenvedő közösségek megsegítése mellett. Ezért a Hungary Helps Program ötmillió forinttal támogatja a fegyveres konfliktus sújtotta országban élő és a hitük miatt üldöztetést elszenvedő jemeni zsidó közösség tagjait, lehetővé téve számukra, hogy a migráció helyett a helyben maradást válasszák, és megőrizhessék vallási és kulturális örökségüket.

Az EMIH fontosnak tartja, hogy a Jemenben élő zsidóknak is megadasson a szabad vallásgyakorlás lehetősége, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a közösség továbbra is fennmaradjon. A nemzetközi Chabad közösség hosszú évek óta nyújt segítséget a jemeni zsidóságnak, most pedig az EMIH a Hungary Helps Program támogatásához csatlakozva ötmillió forinttal járul hozzá megmentésükhöz.



Jemenita zsidók Fotó: Photo12 via AFP

Mára a jemeni zsidó közösség több tízezerről néhány tucat főre zsugorodott. A 19. század végén kezdődött Szentföldre vándorlás mellett ebben nagy a szerepe van annak az erőszakos üldöztetésnek, amelyet az iszlamista milíciák etnikai tisztogatása miatt kell elszenvedniük. Évtizedekkel ezelőtt még 50 ezer zsidó élt Jemenben, de 1949–50-ben 49 ezer ember települt át Izraelbe. A Times of Israel márciusban számolt be arról, hogy 13 zsidó menekült Jemenből Egyiptomba az Irán által támogatott milíciákkal kötött egyezség értelmében. Így a lap szerint