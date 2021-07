Biden: Még lehetnek túlélők a floridai lakóház romjai alatt

Joe Biden amerikai elnök szerint továbbra is van esély arra, hogy találnak még túlélőket a múlt héten Miamiban összeomlott lakóház romjai alatt, hangzott el az elnök sajtótájékoztatóján.

Biden kifejezte együttérzését azon családok felé, akik továbbra is várakoznak és „a poklon mennek keresztül”, és biztosította őket arról, hogy legalább még egy hónapig finanszírozni fogják a mentési műveleteket. Biden az áldozatoknak állított rögtönzött emlékhelyen is tiszteltét tette a first ladyvel.

A sajtótájékoztatón Biden arról is beszélt, hogy sokan az éghajlatváltozást és a tengerszint emelkedését gondolják a katasztrófa okának, de korai lenne megmondani, hogy mi okozta az épület összeomlását.



Eddig összesen 18 áldozatot emeltek ki a romok alól, de további 145 emberről nem tudni semmit.

Daniella Levine Cava, Miami-Dade megyei polgármester elmondása szerint most azt fontolgatják, hogy elkezdik a romok a bontását, de ehhez előbb alaposan meg kell vizsgálni, hogy ártana vagy inkább használna a mentési műveletnek. Erre azért is lenne szükség, mert csütörtökön több óráig állt a mentés, amiért túl veszélyes volt bemenni a romok alá. (BBC)