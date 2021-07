Két magyar filmest is meghívtak az Amerikai Filmakadémia tagjai közé

Rév Marcell operatőr és Bucsi Réka rövid-, és animációfilmes is bekerült az Amerikai Filmakadémia új tagja közé, akik az Oscar-díjakról is döntenek.

A filmakadémia minden évben új tagokat vesz fel, idén 395 embernek küldtek meghívót, köztük a két magyarnak is.

Rév Marcell volt többek között az HBO Eufória című sorozatának és a netflixes Malcolm és Marie című filmnek is az operatőre. Bucsi Réka nevéhez három rövidfilm köthető (Symphony no. 42, Love, Solar Walk), most pedig a netflixes The Witch Boy című filmen dolgozik látványtervezőként. (via Kreatív)