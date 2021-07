Orbán: Ma eléri a beoltottak száma az 5,5 milliót

A miniszterelnök a szokásos reggeli interjújában múlt időben még nem tudta bejelenteni, hogy elérte az első beoltottak száma az 5,5 milliót, amihez kötik az újabb lazítások bevezetését. De Orbán Viktor szerint ma meglesz az 5,5 millió első beoltott.

A tegnap reggeli jelentés alapján 5 493 609 beoltott volt. Orbán szavaiból arra lehet következtetni, hogy a hiányzó 6 391 beoltott tegnap nem jött össze, de majd valamikor napközben bejelentik, ha meglesz. Így szombattól léphetnek életbe az újabb könnyítések.

A lazítások lényege, hogy

A kórházak és szociális intézmények kivételével megszűnik a kötelező maszkviselés, nem kell majd maszkot viselni a közterületeken (közterületeken már most sem kell maszk), az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, de a maszkhasználat senkinek sem tiltható meg.

Védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra.

Megszűnnek az üzletekre vonatkozó korlátozások (a 10 nm/vásárló, és a távolságtartási szabály).

Családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre nő.

A sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében nem történik enyhítés, maradnak a hatályos szabályok, vagyis ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni rajtuk. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken.

Az egyetemek és a főiskolák is készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására.

Az 5,5 millió lecsavart határ. Még április 9-én a Kossuth Rádióban Orbán azt vázolta fel, hogy

„május elejétől számított egy hét, tíz nap alatt beadunk egymilliót, akkor leszünk ötmilliónál, és aztán május közepére elérjük a hatmilliót, és aztán május harmadik hetére a hétmilliót”.



Az EU-ban egyre hátrébb csúszunk az első beoltottak arányában a felnőtt lakosság körében.

Ugyanakkor a kétszer oltottak száma továbbra is nálunk a legmagasabb.

Orbán bejelentette azt is, hogy akárcsak szerdán, csütörtökön sem hunyt el senki a koronavírussal összefüggésben, de továbbra is azt kéri, hogy mindenki oltassa be magát, mert a világ nagy részében a 4. hullámot készpénznek veszik, valamikor szeptemberre-októberre teszik. De aki be van oltva, az jó eséllyel kimaradhat ebből.

A harmadik oltást egyelőre nem engedélyezik Magyarországon, majd csak akkor, ha a gyógyszergyártók vállalják azért a felelősséget.