Az oroszok szerint csak az pezsgő, ami náluk készül

Még közép-kelet-európai fejjel is nehezen értelmezhető jogszabály született nemrég Oroszországban: csak azt az italt lehet pezsgőnek nevezni, ami Oroszországban termett szőlőből, Oroszországban készült. A törvényt pénteken írta alá Vlagyimir Putyin elnök, és már hatályba is lépett. Ennek megfelelően mostantól még a francia Champagne borvidékről származó eredetvédett, márkás importpezsgőket is csak habzóborként szabad forgalmazni Oroszországban.

Francia pezsgők egy moszkvai boltban. Fotó: EVGENY ODINOKOV/Sputnik via AFP

Magyarul nem hangzik annyira röhejesen, de oroszul a pezsgő (шампанское - ejtsd: sámpánszkoje) eleve a francia borvidék után köznevesült italról kapta a nevét, így nem igazán világos, hogy az orosz honatyák szeme előtt a borgőzön kívül még mi lebeghetett, amikor a szigorításról döntöttek.



A francia LVMH csoporthoz tartozó Moet Hennessy mindenesetre nem értékelte a Kreml humorát: irodájuk arról értesítette az oroszországi ital-nagykereskedőket, hogy leállítják az általuk forgalmazott pezsgőmárkák, így a Moët & Chandon, a Veuve Cliquot és a Dom Perignon értékesítését.

Az orosz közösségi médiában meg beindult a viccelődés, hogy az orosz elit kedvenc fogyasztási cikkei közül még mi mindent kéne megregulázni, köztük a skót whiskyt és a Mercedest. (The Local)