Britney Spearst a kirendelt ügyvédje megpróbálta visszatartani attól, hogy beszéljen

Úgy tűnik, Britney Spears körül egyre kevesebb olyan ember van, aki segítségére lehet az énekesnőnek, legalábbis erre lehet következtetni a Daily Beast cikkéből, amiben Spears ügyvédjéről írnak. Arról az emberről, aki az elmúlt 13 évben elfelejtette tájékoztatni ügyfelét arról, hogy egyébként bármikor jelezhetné a bíróság felé, hogy nem szeretné, ha az apja lenne a gondnoka. Vagy akár azt, hogy nem szeretné, ha egyáltalán bárki is felügyelné őt.

Britney Spears június 23-án egy nyilvános meghallgatáson mondta el a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróságon, hogy szabadulna apja, Jamie Spears gondnoksága alól. Az énekesnő részletesen elmondta, hogy élete gyakorlatilag minden elemében korlátozzák, és az elmúlt éveket, amiket apja felügyelete alatt töltött, emberkereskedelemhez hasonlította.

A kirendelt ügyvéd elfelejtette tájékoztatni Britney Spearst a jogairól

Spears tanúvallomása rávilágított arra, hogy az igazságszolgáltatás gyakorlatilag totálisan cserbenhagyta őt, de nem csak a bíró, aki elutasította kérését, és úgy döntött, az énekesnőnek továbbra is az apja gondnoksága alatt kell élnie. Spearst cserbenhagyta a saját ügyvédje is, Spears ugyanis azt állította meghallgatásán, hogy fogalma sem volt arról, hogy kérvényezheti a bíróságon nemcsak azt, hogy ne apja legyen a gondnoka, de azt is, hogy teljes mértékben szüntessék meg a felügyeletét.

„Nem tudtam, hogy kérvényezhetem a gondnokság megszüntetését. Sajnálom a tudatlanságomat, de őszintén nem tudtam erről” – mondta az énekesnő, akinek magától nyilván nem kellett volna ilyenekről tudnia. Akinek viszont tájékoztatnia kellett volna erről, az Samuel D. Ingham, Spears ügyvédje, aki a New York Times által idézett bírósági dokumentumok szerint hetente 10 ezer dollárt számláz Spearsnek, amivel az elmúlt években közel 3 millió dollárt keresett.

Inghamet még 2008-ban rendelte ki Reva G. Goetz bíró Spears ügyében, annak ellenére, hogy Spears meg akarta tartani korábbi ügyvédjét, Adam Streisandot. Utóbbi 2008-ban, Spears idegösszeomlása és kórházba kerülése után azt mondta Goetz bírónak, Spears „határozottan kérte, hogy ne az apja legyen a gondnoka”, mert jó ideje nem túl szoros a kapcsolatuk, és apja gondnoksága csak „még több szorongást” okozna neki. Streisand akkoriban egyúttal azt is kérte, hogy a Spears vagyona feletti felügyeletet bízzák a Northern Trust Bankra.

A Spears számára kirendelt Ingham, aki állítólag mindössze 15 percet beszélt az énekesnővel, azonban azt mondta a bírónak, hogy szerinte Spears „nem érti” a bírósági eljárások menetét, és abban sem tud egyedül dönteni, hogy ki képviselje őt. Goetz egyetértett Inghammel, ezért Streisandot kirakták, Spears ügyvédjeként a bírósági ügyekben pedig az elmúlt 13 évben Ingham járt el.

Ingham szerepet játszott egy másik híresség gondnoksági botrányában is

Ingham az elmúlt évtizedek alatt több mint 600 gondnoksági, gyámügyi és hagyatéki eljárást vállalt, ügyfelei között pedig nem Spears volt az egyetlen híresség, ő képviselte Casey Kasemet, a legendás amerikai rádióst is. Utóbbi miatt 2019-ben a hírekbe is bekerült, miután Kasem özvegye, Jean Kasem beperelte és azzal vádolta, hogy összeesküdött Kasem előző házasságából született három gyerekével, hogy „Kasemet megöljék anyagi haszonszerzés céljából”. A Daily Beast szerint az erről szóló perben arról is ment a vita, hogy egyáltalán szükséges volt-e gondnokság alá helyezni Kasemet.

A most 67 éves Jean Kasem már 33 éve élt házasságban Casey Kasemmel, amikor a rádiósnál Lewy-testes demenciát (a Parkinson-kórral hasonló tüneteket mutató betegség) diagnosztizáltak. A rádiós 80 millió dolláros vagyona miatt Kasem gyerekei és felesége közt szép családi viszály robbant ki, és a nő azt állította, hogy Kasem gyerekei – akikkel a rádiós nem tartotta a kapcsolatot, amióta azok beléptek a Szcientológia Egyházba – mindenképpen át akarták venni az irányítást apjuk felett. 2013-ban kérvényezték is az ideiglenes felügyeletet apjuk felett, a bíró azonban Jean Kasem javára döntött, aki ezután Kasem három gyereke közül kettővel megállapodott arról, hogy mikor és miként látogathatják apjukat. A megállapodást Kerri Kasem nem fogadta el, ő egy évvel később inkább újra kérvényezte az apja feletti ideiglenes gondnokságot, a bíróság pedig 2014 májusában megadta ezt neki. Casey Kasem nem sokkal később kórházba került, ahol mesterségesen táplálták, gyerekei pedig úgy döntöttek, nem tartják tovább életben apjukat, aki lánya szerint 2007-ben aláírt egy nyilatkozatot, miszerint nem szeretné, ha életben tartanák, „ha az pusztán biológiai létet eredményezne, kognitív funkciók nélkül”. Casey Kasem 82 évesen, 2014 júniusában halt meg.

Jean Kasem ezután vádolta meg Inghamet azzal, hogy összejátszott Kasem gyerekeivel, szerinte Ingham „félrevezette a bíróságot azzal, hogy elhallgatta, hogy korábban már elutasították Kasem gondnokságát, és így kezdeményezte másodszorra, indokolatlanul a Kasem feletti felügyeletet, hogy megöljék őt anyagi haszonszerzés céljából”. Inghamet ebben az esetben is a bíróság rendelte ki ügyvédnek az ügyben, a Daily Beast pedig úgy tudja, több százezer dollárt számlázott ki, amíg Kasemet képviselte. A bíróság később elutasította Jean Kasem kérelmét, hogy vizsgálják ki Ingham szerepét Casey Kasem halálával kapcsolatban.

„Azt mondta, tartsam magamban ezeket”

Britney Spears a júniusi bírósági meghallgatásán nemcsak azt kérvényezte, hogy ne apja legyen a gondnoka, de azt is, hogy fogadhasson saját ügyvédet, miközben hozzátette, hogy Inghammel már többször, legalább heti háromszor beszélnek egymással, de mivel korábban nem volt lehetősége arra, hogy saját maga válasszon ügyvédet, ezért most szeretné ezt megtenni. Majd azt is elmondta, hogy Ingham próbálta őt lebeszélni arról hogy elmondja, valójában mi történt vele az elmúlt években.

„Az ügyvédem, Sam nem akarta, hogy továbbmenjek, mert azt mondta, ha felszólalok és elmondom, hogy mit tettek velem a rehabon, az intézmény be fog perelni engem. Azt mondta, tartsam magamban ezeket” – mondta Spears, aki ennek ellenére mindent elmondott. Ingham meg is lepődött, hogy az énekesnő részletesen elmondta, miként korlátozzák az életét, az ügyvéd a meghallgatás előtt is jelezte, hogy nem tudja, pontosan mivel készül Spears.

Spears ügyében a meghallgatás óta mindössze annyi változott, hogy az énekesnő beszéde után a Bessemer Trust pénzügyi cég, aki eddig az énekesnő pénzügyeit felügyelte Jamie Spearsszel együtt, visszalépett és lemondott Spears gondnokságáról. Ingham a Daily Beast megkeresésére nem reagált, csak annyit lehet tudni, hogy bejelentette, lemondana Spears ügyvédi képviseletéről, amennyiben erre az énekesnő hivatalos képviselője megkérné. Mármint Spears apja, aki a bírósági döntés szerint továbbra is felügyeli lánya életének minden pillanatát.

(Nagy kép: Britney Spears rajongói és támogatói demonstráltak a Los Angelesi Legfelsőbb Bíróság épülete előtt 2021. június 23-án, az énekesnő meghallgatása alatt - Fotó: Frederic J. BROWN / AFP)