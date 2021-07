Fucsovics: Egyszer volt Budán kutyavásár

„Nagyon akartam ezt a győzelmet, lassan lebontottam Rubljov ellenállását. Nem hiszem, hogy fejben erősödtem a tavaszi mérkőzéseinkhez képest, de ma én voltam jobb passzban. Nagyon nehéz őt megverni bárkinek, átkozottul jó játékos” – nyilatkozta a meccs után az MTI-nek Fucsovics Márton, aki az orosz Andrej Rubljov elleni győzelemmel negyeddöntős lesz Wimbledonban, és a világelső Novak Djokovic lesz az ellenfele.

Ez lesz a 29 éves nyíregyházi teniszező első Grand Slam-negyeddöntője, 40 éve nem jutott ilyen messzire magyar férfi teniszező.

Fucsovics azt mondta, úgy érezte, ma jobb volt az orosznál, és örül, ha ez kívülről is így látszott. A 6:0-ra megnyert negyedik játszmáról azt mondta, egészen irreális eredmény, amiről nem is akar beszélni. „Egyszer volt Budán kutyavásár” – mondta. A füves pályáról azt mondta, szeret és tud is ezen a borításon játszani, számított rá, hogy egyszer majd itt is „elsül” a keze.

A világranglistán 48. helyezett magyar teniszező és 5. helyen kiemelt orosz riválisa idén ötödször, az elmúlt egy évben pedig már hatodszor került szembe egymással, bár Dohában Fucsovics nem állt ki a meccsre. Rubljov mind a négy lejátszott meccset megnyerte, az utolsó kettőt simán.

Legutóbb a 2007-es amerikai nyílt bajnokságon játszhatott negyeddöntőt Grand Slam-tornán magyar teniszező (Szávay Ágnes), a férfiaknál Gulyás István 1971-ben, Taróczy Balázs pedig 1976-ban és 1981-ben a Roland Garroson jutott egyesben a legjobb nyolc közé.

A Djokovic elleni negyeddöntőről azt mondta, próbálja majd a legjobbját nyújtani, és ha ez sikerül, akkor nyerni fog három szettben. „Valami azért simán közbejöhet, például, hogy ő is a legjobbját nyújtja. Akkor viszont nem tudom, mi lesz” – viccelődött Fucsovics.

Fucsovics az Andrej Rubljov elleni győzelme után. Fotó: Adrian Dennis/AFP

Wimbledonban legutóbb Asbóth József jutott el magyarként a negyeddöntőig, 1948-ban. Az egykori teniszező és teniszedző sporthagyatékát őrző család képviselője az MTI-nek küldött üzenetben gratulált Fucsovicsnak, családjának, edzői csapatának, és mindazoknak, akik az útját egyengették, és a sikereit megalapozták.

„Fantasztikus eredménynek lehettünk tanúi a tenisz szentélyében, ahol Marci egyszer már bizonyította, hogy kivételes tudású játékos. Akkor a juniorok között hódította el a győztesnek járó trófeát, most három mérkőzésnyire került attól, hogy ugyanezt tegye a felnőtt mezőnyben” – áll a közleményben. Asbóth és Kehrling Béla (1929) után Fucsovics a harmadik magyar férfi játékos, aki negyeddöntőbe jutott Wimbledonban. (MTI)