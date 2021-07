Akár öt év börtönt is kaphat korrupció miatt az ibizázásba belebukó Heinz-Christian Strache

Kezdődik Heinz-Christian Strache volt osztrák alkancellár korrupciós pere. A vád szerint törvénymódosítást ajánlott fel pártja egyik adományozójának, annak érdekében, hogy az illető magánkórháza állami finanszírozást kapjon. Akár ötéves börtönbüntetést is kaphat, ha elítélik.

Heinz-Christian Strache lemondásakor Fotó: HELMUT FOHRINGER/AFP

Ez a tárgyalás érintőlegesen kapcsolódik az Ibizagete-ként elhíresült botrányhoz is, amikor egy Ibizán készült, titokban felvett videón Strache többek között arról beszélt, hogy pártja, az FPÖ illegális adományokat kapott. A videó nyilvánosságra kerülése után Strache lemondott, az osztrák kormány válságba került. A korrupcióellenes ügyészség is vizsgálódni kezdett, Strache mellett több más politikus telefonját is lefoglalták, és a nyomozás során tárták fel a most bíróság elé kerülő ügyet is. (BBC)