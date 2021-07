Mivel lehet rávenni az embereket, hogy oltakozzanak?

Bár Orbán Viktor áprilisban még úgy számolt, hogy május végére hétmillió beoltottnál fogunk tartani, az oltási program már május elejére jelentősen belassult, és azóta is döcög. A kormány láthatóan el is engedte a korábban kitűzött határt, pénteken jelentették be az 5,5 millió beoltottat, és végül ehhez a számhoz kötötték a további korlátozások feloldását.

Megnéztük, más országokban hogyan növelték a megcsappant oltási kedvet.

PÉNZ

Az oltásért járó pénzosztásra Szerbia a legközelebbi példa. Aleksandar Vucic szerb államfő május elején jelentette be, hogy 25 euró (9300 forint) értékű pénzjutalomban részesülnek azok, akik a hónap végéig beoltatják magukat. Vucic azt mondta, nem hoznak diszkriminatív intézkedéseket azokkal szemben, akik nem akarják beoltatni magukat, de szeretnék megjutalmazni azokat, akik igen. Ugyanebben az interjúban viszont azt is bejelentette, hogy akik nem oltatják be magukat, és megfertőződnek, nem kaphatnak fizetett betegszabadságot.

Az USA-ban is májusban kezdett hanyatlani az oltási kedv, Ohio állam kormányzója ezért vakcinalottót hirdetett, amiben a hónap végétől öt héten át heti egy nyertest sorsoltak ki a beoltottak közül, aki 1 millió dollárt (296 millió forintot) vihetett haza.

Marylandben májustól július harmadikáig naponta sorsolnak ki 40 ezer dollárt (közel 12 millió forintot), negyedikén pedig 400 ezer dollárt kaphat majd valaki.

Nyugat-Virginia már áprilisban 100 dolláros (30 ezer forintos) megtakarítási kötvényt ajánlott a 16 és 36 év közötti fiataloknak, ha hajlandóak oltakozni.

Szlovákiában is gondolkodnak a vakcinalottón, és a korábbi miniszterelnök, a jelenlegi pénzügyminiszter felvetette, hogy fizessenek azoknak, akik beoltják magukat. Bulgária is tervezi, hogy utalványokat adna az oltások után.

Görögország 150 euró (52 ezer forint) pénzjutalmat kínál a fiataloknak azért, hogy beoltassák magukat.

Itthon a Momentum vetette fel januárban, hogy kapjon 100 ezer forintot mindenki, aki beoltatja magát a koronavírus ellen. A Kormányzati Tájékoztatási Központ akkor azzal söpörte le az ötletet, hogy a párt csak akadályozni akarja a védekezést, és zavart kelt.

RANDOM NYEREMÉNYJÁTÉKOK ÉS AJÁNDÉKOK

Ahol a pénz nem működik, ott izgalmasabb dolgok sorsolásával próbálkoztak.

Májusban egy thaiföldi körzetben döntöttek úgy, hogy heti egy élő tehenet fognak kisorsolni az oltásra regiszrtáltak között.

Nyugat-Virginiában egy csomó pénz mellett fegyvereket, teherautókat és életre szóló horgász- és vadászengedélyeket sorsolnak az oltakozóknak.

Miután az USA-ban a tinédzserek számára is engedélyezték a Pfizer vakcináját, több államban egyetemi ösztöndíjakat kezdtek sorsolni az oltásért. New York vezetése öt héten keresztül választott ki heti 10 beoltott fiatalt, akiknek a teljes egyetemi oktatását fogják kifizetni. Ohióban öt 18 év alattinak sorsoltak ki egyetemi ösztöndíjat.

New Yorkban voltak olyan Yankees és Mets meccsek, ahol ha valaki helyben beoltatta magát, akkor ingyen jegyet kapott a következő mérkőzésre.

Egy belgrádi pláza oltópontján májusban azért álltak hosszú sorok, mert az első 100 érkező vásárlási ajándékkártyát kapott a vakcina mellé.

Romániában a Drakula-kastélyként ismert törcsvári kastélyba kapott ingyen belépőt az, aki helyben beoltatta magát Pfizerrel.

SÖR

A sörrel motiválás is egy csomó amerikai államban működött, New Jersey és Connecticut kormányzói helyi vállalkozásokkal szerződtek le, ahol az oltás után bárki kérhetett egy ingyen italt, Washingtonban pedig sörözős-oltakozós eseményt szerveztek, ahol helyben kaptak egy korsó sört a beoltottak.

INGYEN DOLGOKAT OSZTOGATÓ VÁLLALKOZÁSOK

Ahol nem a hatóságok, ott a vállalkozók ajánlottak fel mindenfélét az oltottaknak.

Az indiai Rázskotban az aranyműves közösség ajánlott a nőknek arany orrpiercinget, a férfiaknak pedig kézi mixert, ha beoltatják magukat.

Az amerikai Kripy Kreme üzletlánc napi egy ingyenfánkot ad a beoltottaknak, de lehet kapni hot dogot meg egy csomó édességet is különböző láncoknál.

DE SIKERÜLT?

Ezekkel az akciókkal átmenetileg fel lehet pörgetni az oltási kedvet, de arról megoszlik a szakértők véleménye, hogy például a vakcina utáni pénzosztás mennyire jó ötlet. Motiváló erő lehet azoknak, akik már egyébként is gondolkoztak rajta, hogy beoltassák magukat, de aki nem bízik az oltásban, az még bizalmatlanabbá válhat attól, ha úgy érzi, valamit annyira rá akar erőszakolni a kormány, hogy pénzt is hajlandó fizetni érte.