Hőségriadó van, ma akár 38 fok is lehet

Életbe lépett a hőségriadó, Müller Cecília országos tisztifőorvos szerda 0 órától péntek éjfélig rendelte el a hőség miatti legmagasabb, harmadfokú intézkedést. Ilyet akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot.

Azt kérték, 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon, mert a hőség megterheli az egészséges szervezetet is, különösen veszélyeztetettek a gyerekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők.

Ezt mondjuk pont nem kéne csinálni a tűző napon a déli órákban Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A tartós hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki szerdára. Előrejelzésük szerint szerdán akár 38 fok is lehet, csütörtökön pedig a maximum hőmérséklet a 39 fokot is elérheti. Felhívták a figyelmet arra is, hogy szerdán már az egész országban extrém lehet az UV-B sugárzás, ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.