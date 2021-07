Lemondana ügyvédje Britney Spears képviseletéről

Samuel D. Ingham kedden egy rövid bírósági beadványban közölte, szeretne lemondani Britney Spears jogi képviseletéről, amint újabb ügyvédet rendel ki a bíróság az énekesnő számára. A Guardian azt írja, az Inghammel együtt dolgozó Loeb & Loeb ügyvédi iroda szintén bejelentette lemondási szándékát.

Ingham két héttel azután nyújtotta be lemondási szándékát, hogy Britney Spears nyilvános meghallgatáson az elmúlt éveket, amiket apja felügyelete alatt töltött, emberkereskedelemhez hasonlította.

Inghamet még 2008-ban rendelte ki Reva G. Goetz bíró Spears ügyében, miután az énekesnőt 2007-es ideg-összeroppanása miatt gondnokság alá helyezték. Spears annak ellenére kapott kirendelt ügyvédet, hogy meg akarta tartani korábbi ügyvédjét, Adam Streisandot, aki szerint az énekesnő akkoriban azt is „határozottan kérte, hogy ne az apja legyen a gondnoka”.

Britney Spears 13 éve él apja felügyelete alatt, a gondnokságról és annak körülményeiről június 23-án egy nyilvános meghallgatáson beszélt a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróságon, ahol elmondta, szabadulna Jamie Spears gondoksága alól. A meghallgatáson derült ki az is, hogy Ingham az elmúlt 13 évben elfelejtette tájékoztatni ügyfelét arról, hogy egyébként bármikor jelezhetné a bíróság felé, hogy nem szeretné, ha az apja lenne a gondnoka. Vagy akár azt, hogy nem szeretné, ha egyáltalán bárki is felügyelné őt. Spears azt is elmondta, Ingham próbálta őt lebeszélni arról hogy beszámoljon róla, valójában mi történt vele az elmúlt években.

Spears az elmúlt években nem férhetett hozzá 60 millió dolláros vagyonához, elmondása szerint nemcsak az Instagramon közzétett videói tartalmáról, de arról sem dönthetett, felújíthatja-e a konyháját. Állítása szerint nem engedték, hogy összeházasodjon barátjával, hogy újra gyereket vállaljon, még orvoshoz sem engedték, hogy eltávolíthassa a fogamzásgátló spirálját.

Spears nyilvános meghallgatása óta a Bessemer Trust pénzügyi cég, aki eddig az énekesnő pénzügyeit felügyelte Jamie Spearsszel együtt, visszalépett és lemondott Spears gondnokságáról, nem sokkal később pedig az énekesnő menedzsere, Larry Rudolph is bejelentette lemondását. Egy bírósági döntés szerint Britney Spearsnek azonban továbbra is az apja gondnoksága alatt kell élnie.