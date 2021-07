Oltással egybekötött nyaralást kínál Guam

Teljes járványügyi védőruhában álltak sorba a tajvani repülőtéren a Guamba tartó járat utasai, akik a látszat ellenére nyaralni mennek. Csak a nyaralásuk elején oltást is kapnak. A Guardian beszámolója szerint

a csendes-óceáni sziget, Guam azzal próbálja fellendíteni a turizmusát, hogy oltással egybekötött nyaralásokat, vagy fantázianevén Air VnV (vacciniation and vacation) utakat szervez. Az Egyesült Államok óceániai területének számító szigeten ugyanis a lakosság 75 százalékát már teljesen beoltották, viszont sok Moderna, Pfizer és Johnson & Johnson vakcina maradt, amiket jól fizető turistáknak adnának oda.

A tajvani Eva Air légikísérője a társaság szinte üresen közlekedő járatán még 2020 őszén Fotó: Jimmy Beunardeau/Hans Lucas via AFP