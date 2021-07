Schmidt Mária kivetette a szereplőket a rendszerváltásos videóból, és berakatta Orbán Viktort

Ki hitte volna, hogy egy 56 másodperces kormányzati hirdetés két évvel a sugárzása után is bírósági per tárgya lehet?

Pedig ez a helyzet. Arról a 2019-es klipről szó, ami szerint 30 éve megérkezett Orbán Viktor, a rendszerváltás Messiása, és elhozta az örömöt a családok életébe azzal, hogy egy szónoklattal kizavarta az oroszokat, lebontotta a vasfüggönyt és véget vetett a kommunizmusnak.

Per pedig abból lehet, hogy a Schmidt Mária által irányított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány csak a klip egy részét fizette ki. Márpedig nem akárkinek, hanem Lajos Tamás cégének, a Szupermodern Stúdió Kft.-nek.

A NER-ben Lajos Tamás az egyik legsikeresebben pályázó producer, 2019-ben lovagkeresztet kapott, de tagja a Színművészeti Egyetem Vidnyánszky-féle új kuratóriumának is. Számos film (Berni követ, Félvilág, Örök tél vagy az Apró mesék) és sorozat mellett cégei portfoliójában vannak reklámok is.

A perben Lajos Tamás 88 millió forintot követel Schmidt Máriáéktól, mert az elkészült klipnek csak a felét fizette ki a megrendelő közalapítvány.

A közalapítvány arra hivatkozik, hogy szerződésszegés, késedelem és hibás teljesítés miatt nem fizették ki a szerződésben vállalt összeget. Ennek részleteiről a Bíróságra ment a kiváló kormányzati kapcsolatokkal rendelkező producer, mert Schmidt Máriáék nem fizették ki a kormány reklámvideóját című cikkben írtunk.

Csütörtökön azzal folytatódott a per, hogy Goda Krisztina rendező mesélte el, hogyan formálódott a kisfilm Schmidt Máriáék kéréseinek megfelelően.

Godát Schmidt Mária kereste meg azzal, hogy Nagy Imre újratemetésének 30. évfordulójára egy megemlékezős szpotot szeretnének készítettni. A Terror Házában tárgyaltak. Schmidt azt mondta, hogy Amerikában mindenki emlékszik arra, hogy mit csinált a Kennedy-gyilkosság idején, ilyesmi lenne a 89-es kisfilm is. Készítettek egy egyoldalas koncepciót is, ennek a lényege az volt, hogy több ember elmondaná, mit csinált 1989. június 16-án.

Megkérdezték Godát, hogy kivel szeretne dolgozni, mondott három céget, hogy őket lenne érdemes pályáztatni, de Schmidték szerint túl rövid volt a határidő a versenyeztetésre, mondjon egy céget, azt bízzák majd meg. Goda a Szupermodern Stúdió Kft.-t ajánlotta, velük dolgozott már, jó szakembereknek tartja őket.

Schmidték le is szerződtek Lajos Tamás cégével. Ezután elkezdték kidolgozni a Schmidték által készített vázlatot, elkészült a storyboard is, ami a film kottája, jelenetről jelentetre meg volt rajzolva az összes beállítás, mindenféle információval együtt. Reklámoknál általában több hónapos fejlesztés előzi meg a storyboardot, a megrendelő és a reklámügynökség kialakítja a koncepciót, majd megtendereztetik a rendezőket és a gyártócégeket. Ez fontos, mert mire megrendelik a reklámot, már pontosan tudják, hogy mit szeretnének. Ezután kezdik a forgatás, az már költséges műfaj, nehéz utólag variálni. Ez maradt ki, a Schmidték által említett időhiány miatt.

A villámmunkában készülő storyboard alapvetően tetszett Schmidt Máriának, két komment érkezett rá. Túl sok Nagy Imre-zászló volt az eredeti 1989-es felvételeken, azokat alakítsák át nemzeti színűre. És Orbán Viktor emblematikus mondata az oroszok kivonulásáról archív felvételről kerüljön bele a klipbe. (Eredetileg nem lett volna látható Orbán a felvételen, csak a hangja szólt volna rádióból.) De egyéb tartalmi kifogás nem volt.

Így aztán leforgatták a reklámot, két napot a Hősök terén, egyet az utcán, egyet egy lakásban forgattak. Goda eddig nagyjából 150 reklámot forgatott le. Azt mondja, hogy a forgatáson mindig ott van a megrendelő vagy a megbízottja, hogy elfogadja a beállításokat, még ott jelezze, ha valamelyik jelenet mégsem tetszik neki. De Schmidt Máriáéktól nem volt ott senki.

Ehhez képest amikor elkészült az első nyers vágás, és azt bemutatták, Schmidt Máriának nagyon nem tetszett. Ez még úgy kell elképzelni, hogy tényleg egy munkaanyag, a narrációt még nem színész mondja fel, hanem ez esetben például maga a rendező, hogy jó-e ha ott és az hangzik el. Schmidt meg is jegyezte, hogy milyen rossz a narráció. Goda szerint ő sem szereti hallgatni a saját hangját, de itt csak egy beleegyezés kellett volna, hogy akkor rendben van-e a szöveg, és utána veszik csak fel színésszel a hangot, hogy ne kelljen feleslegesen fizetni, ha mégsem jó az első változat.

Aztán kiderült, hogy Schmidt szerint lassú a videó, dinamikusabbat szeretne. A főigazgató asszony szerint a zene lassítja a történetet, ő a Wind of change zenéjét szeretné hallani alatta. Amivel az volt a probléma, hogy hat embert emlékezett vissza 1989. június 16-ára. Mivel a Wind of change szöveges, a két szöveg együtt már túl sok, üti egymást. Erre azt lett Schmidt megoldása, hogy vegyék ki a hat visszaemlékezőt a filmből, és legyen a Wind of change.

Schmidt egyedül Orbán Viktor mondatát hagyta meg, az összes megszólalót kivetette.



Goda azt mondja, hogy az eddig által készített kb. 150 reklámfilmnél legfeljebb az fordult elő, hogy cseréljenek snittet, 5-10 százalék változik általában, de az soha, hogy az alapvető koncepció változzon. 70 százalékban lett más a film, mint az eredeti koncepció. 48 (!) különböző verziót készítettek a filmből, általában 4-et szoktak, hiszen kidolgozott koncepció van, és a forgatást is figyelemmel kíséri a megrendelő.

Volt olyan kérése Schmidt Máriának, hogy a Leninre hasonlító szereplőt vegyék ki a klipből.

„Olyan ez, mintha valaki megrendelne egy házat, de menet közben rájön, hogy inkább templomot szeretne. Lehet, de akkor annak lesznek plusz költségei, ami nem a kivitelezőt terheli” - mondta Goda.

A rendező szerint Schmidték megrendeltek egy lírai megemlékezésszpotot, ami hat ember visszaemlékézésen alapult. Ehelyett egy ngyon más film készült. Minősíteni nem szeretné, de felállt volna menet közben, ha nem gondolná azt, hogy nem etikus cserben hagyni a gyártó céget.



A Schmidt által kért változások közül a legproblémásabb a Wind of change jogdíjainak a megszerzése volt. Egyrészt rettenetesen drága, másrészt ilyen rövid idő alatt szinte lehetetlen megszerezni. Ez meglett végül, de későn jött az a kérés is, hogy Nagy Feró narrálja, és korábban szó sem volt arról, hogy ez valójában a Hősük terén tartott koncertre invitálja majd az embereket.

Lajos Tamás a tárgyalási nap végén azt mondta, hogy a rengeteg kérés ellenére ők elkészültek a reklámmal, azt időben el lehetett kezdeni sugározni. A végeredménnyel pedig annyira elégedett lehetett Schmidt Mária, hogy azóta is használja, két hete is bemutatták egy konferencián. (Ez ment ugye a Volt fesztiválon is.)

A tárgyalás szeptemberben folytatódik.