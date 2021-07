Biden és az USA minden Oroszországból eredő kibertámadásért Oroszországot teszi ezentúl felelőssé

Az Egyesült Államok a jövőben minden, Oroszország területéről induló kibertámadásért Oroszországot teszi majd felelőssé, függetlenül attól, hogy bizonyítható-e a Kreml és az orosz vezetés közvetlen érintettsége azokban. Joe Biden mindezt telefonon közölte Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akit arról is tájékoztatott, hogy az USA "minden szükséges lépést" megtesz a legutóbbi zsarolóvírusos támadássorozat után.

Az Egyesült Államok egy ideje már eredménytelenül küzd a kibertámadások ellen - ennek nehézségeiről pont délelőtt jelent meg cikkem. A nehézségek egyike az, amit a szakmában attribúciónak hívnak, és ami lényegében az elkövető felderítését jelenti. A nehézségeket talán már önmagában az is érzékelteti, hogy bár kolokviálisan hekkercsoportokként jelöljük a sajtóban a támadások elkövetőit, a 2016-os választások idején azonosított "csoportok" valójában nem emberek egy csoportját jelölték, hanem a felhasznált módszerek és eszközök alapján kategorizálták a támadásokat.

Az ilyen támadások elleni hatékony küzdelmet nehezíti továbbá, hogy nehéz arányos választ adni rájuk, pláne úgy, hogy az ne vezessen eszkalációhoz - különösen akkor, ha amúgy a retorzió egy olyan szereplőt, adott esetben az orosz kormányt éri, amely amúgy tagadhatja az érintettségét.

Ez utóbbira megoldást jelent az, hogy Biden és az amerikai kormány a jövőben általában is Oroszországot tenné felelőssé az orosz területről ésvagy oroszok által elkövetett támadásokért. A Fehér Ház tájékoztatása szerint pénteki telefonos beszélgetésük során Biden külön is kiemelte, hogy Oroszországnak magának is lépnie kell az ilyen zsarolóvírusos támadásokat elkövető, Oroszországban működő csoportok ellen. Biden maga arról beszélt az újságíróknak, hogy "nagyon is világossá" tette Putyinnak, hogy fellépést vár tőle az orosz támadásokkal szemben akkor is, ha azokat nem kormányzati szervek indítják. "Jól ment, optimista vagyok" - értékelte a beszélgetést Biden. (Via The Washington Post)