A világ legfejlettebb gazdaságai kiálltak a multikat sújtó, globális minimumadó mellett

A G20-országok támogatják a globális minimumadó elképzelését, jelentették be a pénzügyminiszterek velencei tanácskozása után. A részleteket októberre tisztázhatják, és 2023-ban élesedhet az új rendszer, mondta Olaf Scholz német alkancellár.

Az évek óta létező elképzelés szerint mindenhol legalább 15 százalékos társasági adót vetnének ki az adóparadicsomok felszámolása érdekében. Véget vetnének annak a gyakorlatnak is, hogy a cégek olyan országokban adóznak a profitjuk után, ahol kifejezetten alacsony az adókulcs, miközben a világ más pontjain árulják a termékeiket vagy szolgáltatásaikat.

Daniele Franco olasz pénzügyminiszter Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

A brit pénzügyminiszter történelminek nevezte a döntést, francia kollégája pedig azt mondta, innen már nincs visszalépés. Szerinte egy évszázadban egyszer fordul elő ilyen adóreform, ez pedig lehetővé teszi, hogy a nagy techcégek megfelelő arányban beletegyék a közösbe, amit kell.

Mostanáig 132 ország csatlakozott az elképzeléshez, egy hónapja a G7-országok is támogatták. A Financial Times néhány nappal később arról írt, a magyar és a lengyel kormány csak abban az esetben támogatná a globális minimumadót, amennyiben mentesülnének alóla azok a cégek, amelyek „jelentős gazdasági tevékenységet folytatnak”, vagyis nem pusztán a kedvező társasági adó miatt telepítették székhelyüket az országba, hanem ténylegesen is termelnek ott javakat. Ez szerepelt is az OECD eredeti javaslatában. (BBC, MTI)