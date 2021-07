A nyers kutyatápok is terjeszthetik az antibiotikum-rezisztens baktériumokat

Évek óta sokat lehet hallani arról, hogy az antibiotikum-rezisztens baktériumok terjedése az egyik legkomolyabb közegészségügyi veszélyforrás, ami az emberiségre leselkedik, és lehet tudni azt is, hogy a túlzott és felelőtlen emberi antibiotikum-használat mellett az ipari léptékű mezőgazdaság és állattartás is okozója lehet e baktériumok terjedésének.

Kutatók most azonban egy újabb területet azonosítottak, melyre nagyobb figyelmet kéne szentelni: a kutyatápok világát. A Guardian cikke szerint egy európai mikrobiológiai konferencián hívták fel arra a figyelmet, hogy a kutyatartók körében egyre divatosabbá váló nyers etetés táptalaja lehet a rezisztens baktériumok elterjesztésének.

A konferencián ismertetett eredményt a portói egyetem kutatói mutatták be: összesen 25 márka 55 kutyatápját elemezték, köztük 14 fagyasztott, nyers márkát, és az Enterococci baktérium nyomait keresték. Ezek a baktériumok gond nélkül elélnek az emberek és az állatok gyomraiban, de a testen belül máshol előfordulva már veszélyesek lehetnek, és képesek lehetnek ellenállni az antibiotikumoknak is. És a kutatók azt találták, hogy az összes nyershús-minta tartalmazott a baktériumokból, köztük a rezisztensekből is.

Genetikai elemzés során az is kiderült, hogy a nyers húsos tápban megtalált rezisztens baktériumok ugyanolyan típusúak voltak, mint amiket brit, német és holland kórházi betegek szervezetében azonosítottak.

A kutatók épp ezért hangsúlyozták, hogy az európai közegészségügyi hatóságoknak nagyobb figyelmet kéne szentelniük erre a területre, és fontos lenne a kutyatápok gyártóit is figyelmeztetni arra, hogy legyenek körültekintőek a nyersanyagok beszerzésénél és a higiéniai szabályok betartásánál. Fontos az is, hogy a kutyatulajdonosok mindig kezet mossanak azután, miután megetették a kutyáikat.

A rezisztens baktériumok becslések szerint évente 700 ezer ember haláláért felelősek, de az ENSZ előrejelzése szerint ez a szám 2050-re tízmillióra is felmehet, ha csak nem kezdünk el többet tenni e baktériumok visszaszorításáért.