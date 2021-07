„Vannak aszexek Orbán Viktor kormányában, és vannak aszexek a hajléktalanok között is”

„Egy-két éve találkoztam az aszexualitás fogalmával, de nem kötöttem össze a családommal, gondolván, hogy ahol gyerekek vannak, ott ez eleve nem lehetséges” – mesélte a 33 éves Anna, aki 64 éves édesanyjával érkezett a Magyar Aszexuális Közösség szerdai rendezvényére. A szabadtéri ismeretterjesztő pikniken körülbelül harmincan, fiatalok, idősebbek, férfiak, nők vegyesen, beszélgettek saját aszexualitásukról és arról a zavarbaejtően sok fogalomról, ami ehhez a szexuális irányultsághoz kapcsolódik.

Anna szerint a családja története azt bizonyítja, hogy amiről ők beszélnek, abban semmi új nincs, az újdonság az, hogy végre néven lehet nevezni ezeket a fogalmakat. „Sokkal jobb érzés ez, hogy pontosan tudom, mi a helyzet, tisztábban látok valakit, akit szeretek. A mi életünkben csak pozitív hatásai voltak az előbújásnak” – összegezte Anna, akinek édesanyja, Margit nagyjából egy éve ismerte fel, hogy aszexális és ez nagy megkönnyebbülést jelentett az egész családjuknak.

„Egyáltalán nem volt mérges, csak azt kérdezte, miért nem mondtam előbb?” – emlékezett vissza Margit arra, mikor férjének is pontosan meg tudta fogalmazni azt, ami már évtizedek óta az életük volt. „Az én időmben, aki nem ment férjhez, azzal valami baj volt, frigidnek, vénlánynak nevezték. De én szerettem volna gyereket és a férjemmel közösen el is döntöttük, hogy lesznek gyerekeink. Persze azután is törődtem azzal, hogy kielégítsem, de engem nem érdekelt a szex.”

Margitot gondoskodó, melegszívű anyaként írta le lánya, aki szerint rengeteg téves elképzelés kering az aszexuálisokról, nem igaz például, hogy rideg és kötődésre képtelen emberek lennének.

Résztvevők az "Aszexuális workshop a szabadban" című rendezvényen.



„Azt hiszik, hogy meglátunk egy kivillanó bokát és kifutunk a világból” – nyitotta meg a pikniket Sulyok Viktória a Magyar Aszexuális Közösség egyik alapítója. „Pedig

az aszexualitás nem egyenlő a szexundorral. Mindenhol vannak aszexek, vannak aszexek Orbán Viktor kormányában, és vannak aszexek a hajléktalanok között is.”

A nemzetközi felmérések szerint az emberek 1 százaléka aszexuális, mivel magyar kutatás még nem készült, ezért a szervezők is ezt a becslést használják, így szerintük körülbelül százezer magyar ember lehet, aki nem érez szexuális vonzalmat mások iránt. Gondolhatnánk, hogy ezzel azért nem annyira nehéz élni, egy aszex sokkal könnyebben elvegyülhet a többségi társadalom tagjai között, mint bármilyen más nem hetero identitású embertársa. De ahogy a piknik résztvevői elmondták, rengeteg előítélettel találkoznak nap, mint nap.

Miért kell ezt ennyire túlbonyolítani? Van, amit még nem próbáltál, majd én meggyógyítalak! Minden emberrel előfordul, hogy nem akar szexelni, ez teljesen normális – értetlenkednek legtöbben, mikor egy aszexuális coming outol. A közösség szerint viszont igenis fontos erről a szexuális orientációról is beszélni, mert az aszexeket sokszor betegnek vagy pszichológiailag sérültnek kezelik, a megértés hiánya pedig gyűlölethez, diszkriminációhoz vezethet.

„Nézz meg egy filmet, mindenhonnan az ömlik ránk, hogy az örökké tartó monogám párkapcsolat áll az életünk középpontjában, megtaláltam életem szerelmét és ellovagolunk a naplementébe” – magyarázta Sulyok.

„Az van a köztudatban, hogy vonzódni muszáj. Ha nem vonzódsz, akkor azonnal mindenki elkönyvel, hogy szörny vagy, gonosz vagy, mindenkit utálsz.”

Hajdú András és Sulyok Viktória, a Magyar Aszexuális Közösség nevű egyesület alapítói



Sulyok szerint azt, hogy a testi vágy mennyire fontos része a többségi társadalom hétköznapjainak, tökéletesen megmutatja Cindy Meston klinikai pszichológus és David Buss evolúciós pszichológus kutatása. A Texasi Egyetem tudósai azt az egyszerű kérdést tették fel, hogy miért szexelnek az emberek, és 237 különböző választ kaptak. Ezek között szerepelnek olyan teljesen evidens indokok, mint: vonzónak találtam valakit; szerettem volna kielégülni; szerettem volna örömet okozni valakinek. De a több mint kétszáz válasz között bőven van olyan is, hogy: bosszút akartam állni valakin; híres volt, és el akartam mondani, hogy lefeküdtem vele; unatkoztam.

„Sokszor megkapjuk aszex aktivistaként, hogy minek erről ennyit beszélni. Erre mindig azt mondom,

figyelj haver, a hetero világ is pont ugyanennyire bonyolult, csak abba beleszülettél és úgy mozogsz benne, hogy tudod, mi merre van” – szokta válaszolni Sulyok az akadékoskodóknak.

A Magyar Aszexuális Közösség egyik legfontosabb feladatának az ismeretterjesztést tartja, igyekeznek a nemzetközi kifejezéseket lefordítani, a definíciókat magyarul is elérhetővé tenni. A pikniken is osztogattak kisokost, ebből kiderül például, hogy egy aszexuálisnak is lehet nagy a libidója, hogy lithszexuálisnak hívják azt, aki érez szexuális vágyat mások iránt, de nem vágyik viszonzásra, és hogy a queerplátói kapcsolatban élő partnereket cukkininak nevezik.

„Az aszexualitás egy ernyőfogalom, egy hívószó. Ez a legismertebb a kifejezések közül, ezért ez lett az egyesület és a közösség neve, de ez egy spektrum” – magyarázza Hajdú András a piknik egyik szervezője. „Szerintem sikerült sokkal láthatóbbá tennünk ezt a spektrumot. A másik feladatunk a közösségépítés, egymás támogatása. Az aszexeknek létrehozott Facebook csoportunkban már 900 tagunk van.”

A Magyar Aszexuális Közösség egyesületi tagja, az egyik kiscsoportos beszélgetés vezetője.



Az egyesület ismeretterjesztő füzetében 30 alapfogalmat gyűjtöttek össze, ezek közül néhány:

Alloszexuális: Olyan személy, aki érez szexuális vonzalmat mások iránt (bi-, hetero-,homo-, pánszexuális, stb.)

Aromantikus: Olyan személy, aki nem érez romantikus vonzalmat

Cisznemű: Az az ember, akinek a nemi identitása megegyezik a születéskori meghatározott nemével.

Demiszexuális: Olyan ember, aki csak akkor tapasztal vonzalmat, ha már kialakult benne egy erős érzelmi kötődés egy másik ember iránt.

Szürek-aszexuális: Olyan ember, aki nem érzi magát teljesen alloszexuálisnak vagy aszexuálisnak, hanem a kettő közötti „szürke zónában” helyezkedik el.

Queerplátói kapcsolat: Szoros érzelmi kötődés két emberközött, sokkal szorosabb a barátságnál, de az alapja nem romantikus szerelem.

Egy fiatal résztvevő, aki a szürke-aszexuálisok közé sorolja magát, elmesélte, hogy a 81 éves falusi nagymamája sokkal megértőbb volt vele, mint néhány ember, akikkel párkapcsolatot próbált kialakítani. „A legnagyobb kérdés mindig az, hogy el tudja-e fogadni az egója, hogy nem fogom szexuálisan vonzónak találni. Mert heteroromantikus demiszexuálisként jól beilleszkedünk, de akkor sem leszünk átlagos pár, én érezni fogom, és ő is. Anna, aki az anyjához hasonlóan szintén aszexuális, de máshova sorolja magát a spektrumon belül, nélkülözhetetlennek tartja az új fogalmakat, de úgy érzi, elveszni sem kell a mikrocimkézésben.

„Ezek a fogalmak útjelző táblák. Nincs két ember, aki pontosan ugyanúgy éli meg a szexualitást. Nincs ez másképp a heteróknál se. Két teljesen egyforma ciszhetero nő van? Akik az LMBTQ+ embereket támadják, nem a mi szexualitásunkkal van a bajuk, hanem azzal, hogy felrúgjuk a hagyományos sémákat, ami alapján ők élik az életüket. Megijednek már attól az ötlettől is, hogy nincsenek behatárolt, fix szerepek.”

Anna szerint a gyerekek kb. 10 éves korukra már biztosan látnak pornót, de a valódi emberek, valóban megélt szexualitásáról rengeteg téves információ kering. „Ha félretesszük a politikát, akkor is ott vannak azok, akik kattintásokért gerjesztenek félelmet, gyűlöletet.”

„Kamasznak lenni akkor is nehéz, ha hetero vagy, ha meg eltérsz a mainstreamtől, akkor főleg” – indokolta az egyesületük fontosságát Sulyok. „Mi nem akarunk senkit megtéríteni, vagy gyerekeket rekrutálni a nagy aszex hadseregbe, de tényleg annyira jó lett volna, ha valaki az én kamaszkoromban odajön és azt mondja, minden teljesen rendben van veled.”