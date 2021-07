A delta számaira várva

Jó reggelt! Ma még nem lesz annyira meleg, viszont a héten 38 fok is lehet, hogy aztán hétvégére ismét hűvösebb legyen.

4 legfontosabb cikkünk most

COVID-21

Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Mindjárt eldől, hogy már Magyarországon is elindultak-e felfelé a fertőzésszámok a delta variánsnak köszönhetően. Csütörtökön és pénteken hosszú idő után először több új fertőzöttet regisztráltak, mint egy héttel korábban, és nőtt a kórházban lévők száma is.

Ilyen alacsony számoknál elképzelhető, hogy ez még nem trendforduló. Mindenesetre a mai és a következő napok adatait érdemes lesz figyelni, mert ezekből már ki lehet olvasni, hogy valójában mi történik. Ha most még nem is, sajnos egészen biztos, hogy hamarosan Magyarországon is robbanásszerűen elkezdenek emelkedni a fertőzésszámok. Az Európában először Nagy-Britanniában terjedő delta variáns most már a kontinens egyre több országában pusztít. Látványosan gyorsabban terjed, mint az előző variánsok, elsősorban a még be nem oltott fiatalok körében.

Nagy-Britanniában továbbra sem követik a halálozások a fertőzések növekedését, és ez bizakodásra adhat okot. Ugyanakkor Oroszországban, ahol még csak keveseket oltottak be, folyamatosan dőlnek meg a halálozási rekordok. A kérdés, hogy Magyarországon mi fog történni. Nálunk körülbelül annyi ember kapott eddig két dózist, mint a briteknél, de nálunk az idősek egy része vagy nem kapott oltást, vagy csak azt a kínai Sinopharmot, ami sokuk számára nem biztosít védettséget.

A PIAC ÉS A NER

2021-ben olyan szinten emelkedtek az építkezésekhez szükséges alapanyagok árai, ami még az évtizedek óta a szakmában dolgozókat is meglepte. A fa, az acél, a szigetelő anyagok és egyéb termékek ára hétről hétre emelkedik, iszonyatosan megdrágítva minden építkezést vagy lakásfelújítást.

Orbán Viktor szerint nem lehet hagyni, hogy a kormány lakásépítési- és felújítási támogatásai mind az alapanyagok gyártóinál landoljanak, ezért lépéseket jelentett be: exporttilalmat vezetne be az alapanyagok egy részére, hatósági árat egy másikra. Szakemberek szerint viszont alapanyagok drágulása mögött több, egymással párhuzamos globális folyamat húzódik, amelyek ellen a kormány nem igazán tud tenni.

EURÓPA ÉS A NER

Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Kövér László biztosan nemmel szavazna, ha most kéne dönteni Magyarország uniós tagságáról. A házelnök a Kossuth Rádióban arról is beszélt, hogy „néhány nagyarcú nyugati politikus szereti az orrunk alá dörgölni”, hogy ha most akarnánk belépni az unióba, akkor úgymond nem vennének fel bennünket az állítólagos jogállami problémáink, illetve a nézeteink és az értékekről vallott véleményünk miatt.

Kövér szerint „a nácik és a kommunisták után” egy újfajta totalitárius törekvés veri szét Európát, amit „nevezhetünk hol liberalizmusnak, hol poszthumanizmusnak, hol mit tudom én micsodának, tehát zöld őrületnek”.

Kapcsolódó téma: nem tudja valaki, mit akart mondani Németh Szilárd, amikor azon hüledezett hogy egy EU-szakértőt hogy hívhatnak Shada Islamnak?

KARIBI KÁOSZ

Fotó: VALERIE BAERISWYL/AFP

Ahogy azt valaki megfogalmazta: Haitin rosszabb lett a káosz. Jovenel Moise elnök múlt heti meggyilkolása óta a karibi szigetországban a szokásosnál is bizonytalanabb a helyzet. Magát a merényletet a gyanú szerint 28 külföldi zsoldos részvételével követték el július 7-én. Az elnök özvegye, aki maga is megsérült a támadásban, azt nyilatkozta, hogy minden annyira gyorsan történt, hogy férje egyetlen szót sem tudott mondani.

A gyilkosok indítékai nem ismertek, az viszont biztos, hogy Haiti katonákat kért az Egyesült Államoktól a helyzet rendezésére. Amerika hivatalosan még nem adott egyértelmű választ a kérdésre, a washingtoni külügyminisztérium csak annyit mondott, folyamatosan egyeztetnek, miként tudnának segítséget nyújtani. Az viszont biztos, hogy az utóbbi száz évben Haitin többször is megjelent külföldi katonák mindig csak tovább rontottak a helyzetén. Rosszabbá tették a rossz káoszt.

A FOCI VÉGE

Fotó: MICHAEL REGAN/AFP

Nem a világ legjobb focimeccse volt az EB-döntő, de a nagy tornák döntője ritkán az. Az angolok a 2. percben, gyakorlatilag az első támadásukból betaláltak, az olaszok pedig csak a második félidőre szedték össze magukat annyira, hogy a 67. percben bepasszírozzák az egyenlítést.

A 90. perc végéig, majd a hosszabbításban sem született újabb gól, és a tizenegyeseket is rosszul rúgták a csapatok. Az olaszok azonban csak kétszer hibáztak, a hazai pálya és az 55 éves nyeretlenségi széria miatt egy kicsit talán jobban izguló angolok viszont háromszor, így végül Chiellini emelhette magasba a trófeát.

A pályán végig sportszerű maradt a játék, a Wembley-ben és környékén azonban nagyon csúnya jelenetek játszódtak le. Alsó hangon is több száz jegy nélküli angol drukkernek sikerült betörnie a stadionba, ahol aztán nem is a rendfenntartókkal, hanem egymással is csúnyán összeverekedtek. Már a dánok elleni elődöntőben történtek miatt is komoly büntetést kaptak, meglepő lenne, ha a mostani jelenetekért nem kellene zártkapus meccseket játszaniuk.

Mint ahogy három zárt kapus meccset kell majd játszania a többszörösen visszaeső magyar válogatottnak is. Hiába sorolta fel az MLSZ tételesen, hogy milyen transzparensekért és rigmusokért kaptuk a büntetést, Szijjártó Péter képes volt ez ellen is tiltakozni, munkásőrözni és besúgózni az UEFA-t.

Mindenesetre az EB-nek és ezzel a focinak egy időre vége, jövő pénteken kezdődhet a tokiói olimpia. Ahova csak védettséggel rendelkező, azaz beoltott magyar sportolók utazhatnak.

