A stuttgarti reptéren az utasokat is beoltják Pfizerrel vagy Modernával

Szerdától a utasok is beoltathatják magukat koronavírus ellen a stuttgarti reptéren. Baden-Württemberg tartomány tartomány egészségügyi minisztere, Manne Lucha hétfőn jelentette be, hogy mindenkinek felajánlják az oltást, aki onnan indul útnak. Ehhez az utazóknak csak egy repjegyet vagy egy foglalási igazolást kell felmutatniuk, időpontot nem kell foglalniuk. A miniszter szerint az akcióban a Pfizer és Moderna vakcináit használják. Az első és a második oltást is lehetővé teszik.

Ezzel akarják növelni az oltási kedvet, ami a júliusra Németországban is csökkenni kezdett. Míg júniusban tizenkétszer haladta meg az egymilliót az egy nap alatt beadott dózisok száma, július első tizenegy napjában egyszer sem sikerült átlépni az egymilliós határt, az utóbbi hét napon beadott oltások napi átlaga pedig vasárnapra 626 ezerre süllyedt a hónap elején regisztrált 715 ezerről. (SZ)