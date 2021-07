Bocsánatot kért a holland miniszterelnök, amiért túl korán oldották fel a korlátozásokat

A holland miniszterelnök elismerte, hogy kormányával hibát követtek el, amikor június végén feloldották a korlátozásokat. „Amiről azt hittük, hogy lehetséges, nem volt az”- ismerte be Mark Rutte. A holland kormány pénteken újabb szigorításokat jelentett be, mivel annyira megugrott a fertőzöttek száma. Emiatt a klubokat és diszkókat újra bezárták, a vendéglátóhelyek is csak éjfélig maradhatnak nyitva, és a fesztiválokat is lefújták. A szórakozóhelyek így gyakorlatilag csak két hétre lehettek nyitva.

Mark Rutte Fotó: PHIL NIJHUIS/ANP via AFP

A pénteki sajtótájékoztatón Rutte és az egészségügyi minisztere még tagadták, hogy hibát követtek volna el a korai lazítással, de a miniszterelnök most emiatt is bocsánatot kért.

A legutóbb Hollandiában 7000 új fertőzöttet regisztráltak, ami hétszer több, mint egy hónappal korábban. Ebből csak egy enschedei diszkóban 200 fiatal fertőződött meg, pedig elvileg csak negatív COVID-teszttel lehetett belépni. Ugyanakkor a kórházban fekvők aránya egyelőre nem ugrott meg.

Hollandiában eddig a lakosság 40 százalékát oltották be teljesen koronavírus ellen, az emberek háromnegyede pedig legalább már az első oltását megkapta. (NLTimes/Die Presse)