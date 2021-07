100% őstermelői magyar abszurd a színpadon. Besenyő Pista bácsi találkozása a Bókemberrel egy sötét sikátorban. Égrengető és földrengető beszélgetés rettentő mélységű versélményekkel... Two in one, finomlelkű pap és élveboncoló humorista egy személyben. Mókus pedig természeti erő, vulkanikusan működik közre.