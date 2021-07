Sokaknak esélyük sem volt beadni a pályázatukat az uniós támogatásra, mert túlterhelt volt a rendszer, aztán gyorsan bejelentették, hogy elfogyott a keret

Elég botrányosan indult az a pályázat, ami a 2021-2027-es ciklusban először adott lehetőséget a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások számára, hogy uniós forráshoz jussanak fejlesztéseikhez (a GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-ről van szó.)

Többszöri halogatás után július 12-e lett a beadási határidő. Reggel 8 órakor nyitották meg a lehetőséget a pályázati kérelmek benyújtására. Miután előre be lehetett készíteni, ez egyetlen gombnyomás lett volna, de a rendszer az óriási érdeklődés miatt túlterhelt volt, sokan be sem tudtak lépni, vagy aki igen, azok közül is sokakat kidobott a rendszer - tudtuk meg több pályázótól, aki sikertelenül próbálkozott.

Lehetett számítani az óriási érdeklődésre, mert - ahogy egy pályázó fogalmazott - a koronavírus-járvány ellenére lényegében nem igazán volt elérhető forrás KKV-k számára, némi bértámogatástól eltekintve. Ezért sokan ebből a pályázatból akartak „előre menekülni”, új fejlesztéseket, beruházásokat megvalósítani, hogy megtarthassák versenyképességüket és az alkalmazottaikat.

A felhívásban vadonatúj elemként jelent meg, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg 130 százalékánál automatikusan lezár a rendszer. Ez mindössze 14 perccel a beadási lehetőség megnyitása után meg is történt. Sokan ezalatt arra vártak, hogy egyáltalán be tudjanak lépni a felületre.

Egy másik pályázó szerint ennél is rosszabb a helyzet, mert „az igazság az, hogy 8:04-kor elérte a keretet az összesen igényelt támogatás, de 8:14-ig még be lehetett küldeni a pályázatokat (ha tudtad), amik bár beküldött státusszal szerepelnek, el lesznek utasítva a limit túllépése miatt”.

Az egyik csalódott pályázó szerint nem maradt más lehetőség, mint októberben újra próbálkozni, de akkor várhatóan még nagyobb lesz az érdeklődés, mert sokan direkt kivártak vagy a nyári szabadságok miatt nem foglalkoztak vele. Így valószínűleg ismét egy „támogatási lottó” játék lesz belőle.