„A kicsikre jobban oda kell figyelni, az ő immunrendszerük nem tudott annyit edződni”

Újabb járvány van kialakulóban Új-Zélandon, a fertőzés a gyerekek közt terjed, a covidhoz pedig csak annyi köze van, hogy a tavalyi lezárásoknak, az izolációnak és a távolságtartásnak köszönhetően sokaknál, de leginkább a gyerekeknél immunitáshiány alakult ki a szezonális vírusokkal szemben. Emiatt terjed most a szinktikus légzőszervi vírus (respiratory syncytial virus – angol rövidítéssel: RSV), ami egy erősen fertőző, alsó légúti megbetegedést okozó, vagyis a tüdőt megbetegítő vírus, olyan megfázásos tünetekkel, mint az orrfolyás, a köhögés és a láz. A felnőttek viszonylag enyhe tünetekkel megússzák, a gyerekeknél azonban súlyos lefolyású, de akár halálos is lehet.

Rendesen kikezdheti a két éven aluliak szervezetét

A lezárások, az otthoni karantén és távolságtartás, a maszkviselés, az állandó kézmosás és fertőtlenítés nemcsak a covid ellen volt hatásos, de más, hasonló módon terjedő vírusok, például a sima megfázás, az influenza vagy az RSV ellen is. Új-Zélandon a koronavírus-járvány előtt egy teljesen átlagos évben június és szeptember között (az ottani téli időszakban) lényegesen több RSV-megbetegedést regisztráltak, mint 2020-ban, amikor a téli járványok elmaradtak.

A tavalyi évben az influenzás megbetegedések száma a szokásoshoz képest 99,9 százalékkal esett vissza, az RSV-fertőzések száma pedig 98 százalékkal. Hasonló volt a helyzet az Egyesült Államokban is, ahol az elmúlt télen gyakorlatilag egy gyerek sem került kórházna alsólégúti fertőzés miatt, az influenzavírust pedig Magyarországon is csak néhány elszigetelt esetben azonosították.

Új-Zélandon most azonban egyre több RSV-fertőzött gyereket regisztrálnak, vannak iskolák, ahol a tanulók fele hiányzik, egyre többen kerülnek kórházba, sok általános iskolás korú gyerek, de még több csecsemő. A tél kezdete, vagyis június eleje óta Új-Zélandon öt hét alatt már közel ezer RSV-megbetegedést jelentettek, ami kifejezetten magas szám ahhoz képest, hogy korábban, a koronavírus-járványt megelőző öt évben átlagosan 1743 ilyen esetet regisztráltak a téli hónapok alatt. A New York Times által idézett Dr. Sue Huang virológus szerint az RSV tavalyi hiánya miatt idén rengeteg olyan kicsi gyerek van, aki még nem találkozott ezzel a szezonális vírussal, utóbbi pedig rendesen kikezdheti a két éven aluliak szervezetét.

Új-Zélandon annyira komoly a helyzet, hogy a Stuff július 8-án megjelent cikke szerint Christchurch egyik kórháza gyakorlatilag megtelt olyan gyerekekkel, akiket oxigénmaszkokkal segítenek a lélegzésben. Dr. Ramon Pink, Canterbury tartomány tisztifőorvosának jelentése szerint az elmúlt hetekben meredeken emelkedett az alsó légúti fertőzésben szenvedők száma, a Southland kórházban tízből kilenc betegnek a gyerekosztályon RSV-fertőzése van, és hasonló adatokról számoltak be az ország többi részéről is.

Manukau egészségügyi testületének jelentése szerint a betegek száma egy hét alatt megkétszereződött, az egyik kórházban pedig még a játszószobába is kórházi ágyakat tettek. Dr. Philip Moore, Hawke's Bayben dolgozó gyerekorvos úgy fogalmazott, 28 éves karrierje során nem látott még egyszerre ennyi, kórházi ápolásra szoruló gyereket. A Rotorua kórház sürgősségi osztályán egy nap alatt 129 ember fordult meg, ebből 51 gyerek volt, közülük 31 két éven aluli. Wellington tartomány egy kórházának főorvosa arra kérte a szülőket, hogy semmiképp se vigyék magukkal 12 év alatti gyerekeiket a kórházba látogatásuk során, hogy ezzel is védjék a kórház újszülött osztályán a csecsemőket, akik az RSV szempontjából a leginkább veszélyeztetett csoportba tartoznak.

„Az egészen biztos, hogy a kicsikre jobban oda kell figyelni”



Egy francia kutatókból álló csoport májusban megjelent tanulmánya szerint minél hosszabb ideig tartanak azok az időszakok, amikor kevesebb baktériummal és vírussal találkozunk, annál nagyobb a valószínűsége azt követően a járványoknak és annak, hogy az arra fogékony emberek, jelen esetben a gyerekek súlyosabban megbetegednek.

Hogy mire lehet számítani idén télen, elképzelhető-e, hogy Magyarországon is erősebben térnek vissza az olyan szezonális vírusok, mint az RSV vagy az influenza, és azok itthon is jobban kikezdik-e a gyerekek, köztük is a legkisebbek szervezetét, arról Sohr György házi gyermekorvost kérdeztem.

„Bizonyos korosztályoknál, legkisebbeknél ez a felvetés szóba jöhet, de azoknál a négy-öt éveseknél, akik jártak már közösségbe, kevésbé, hisz a tudomány is azt mondja, hogy az immunrendszer abból tanul, hogy mi mindennel találkozik. Ha egy gyerek normál módon szocializálódik, először a családjában, aztán a bölcsődében, utána az óvodában, iskolában, ezeken a helyeken rengeteg vírussal és baktériumtörzzsel találkozik, amiknek köszönhetően az immunrendszer felkészült állapotban van. Emiatt mindenképpen szétválasztanám a csecsemőket, de legalábbis a 2 év alattiakat és azokat, akik közösségbe jártak”

– mondta Sohr, aki hozzátette, a tavalyi évben itthon is jóval kevesebb influenzás megbetegedés vagy alsólégúti fertőzés fordult elő, „aminek elsősorban a koronavírus-járvány miatti karanténhelyzet az oka, hisz kevesebb volt az iskolába járás, kevesebb volt a tömegközlekedés, akik jobban megijedtek, jobban szeparálták magukat, akik kevésbé, azok sem tudtak olyan mértékben találkozni egymással és így a vírusokkal sem”. Sohr szerint azonban az, hogy kevesebb megbetegedés volt tavaly, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy most több lesz, mint tavalyelőtt.

A gyerekorvos szerint „sok mindentől függ”, hogy kire milyen hatással vannak a szezonális vírusok, de úgy gondolja, azok között, akik a covid előtti időszakban közösségbe jártak és élték az életüket, azok között nem feltétlenül lesz nagyobb vagy erősebb a megbetegedések mértéke. Szerinte az sem elhanyagolható, hogy „milyen lesz az oltakozási kedv az inlfuenzavírus ellen”, hozzátéve, hogy nemrég olvasott egy tanulmányt, miszerint bizonyos kutatások arra jutottak, hogy az influenzaoltást kapottak között kevesebb komolyabb szövődménye lett a covidon átesseteknek.

„Az egészen biztos, hogy a kicsikre jobban oda kell figyelni, az ő immunrendszerük nem tudott annyit edződni. De hogy pontosan mire számíthatunk, azt nem tudom megmondani, jósolni lehet, de nem biztos hogy beválik” – mondta Sohr, hozzátéve, hogy fél éves kor alatt még nem lehet influenza ellen oltani, fél éves kor felett viszont ajánlott, nemcsak a krónikus betegeknek.

Az pedig szerinte már a koronavírus-járvány alatt is kiderült, hogy sok minden függ attól, „hogy milyen az egyénnek a hozott immunitása”, mert „születhetünk erős vagy kevésbé erős immunrendszerrel, az, hogy mit és milyen mértékben kapunk el, sokkal inkább egyénfüggő”.

(Nagy kép: Chicagói óvodások 2021 márciusában – Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)