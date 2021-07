Az EU programot indított olyan start-upok támogatására, amiket nők vezetnek

Az Európai Bizottság útnak indította a Women TechEU nevű uniós programot, amely mélytechnológiával, vagyis az új tudományos, illetve kézzelfogható innovációs eredményeken alapuló technológiával foglalkozó, nők által vezetett induló és innovatív vállalkozásokat, az úgynevezett start-upokat támogatja, a finanszírozásra november 10-éig lehet jelentkezni – közölte az EU-s bizottság, ami szerint a támogatás segíteni fogja, hogy a nők által vezetett új technológiai vállalkozások a jövőben a mélytechnológia élvonalába kerüljenek.

Az uniós bizottság indoklása szerint a célzott támogatást biztosító EU-s program indítására azért volt szükség, mert az innovatív start-upoknak csak 15 százalékát alapították kizárólag nők.

Otthon dolgozó nő 2020 novemberében Illusztráció: Patricia Huchot-Boissier/Hans Lucas via AFP

A nők által vezetett cégek kevesebb kockázati tőkét vonnak be, mint a kizárólag férfiak által irányított cégek, ideértve a létfontosságú korai beruházási szakaszt is, és rendszerint a bevont tőke összege is alacsonyabb. Európa-szerte a kockázati tőkének csak kb. 5 százaléka áramlik a női és férfi vállalkozók által közösen irányított vállalkozásokhoz, és csak 2 százaléka a kizárólag nők által vezetett cégekhez.

A kezdeményezés az innováció területén tapasztalható, a nemek közötti különbségeket kívánja mérsékelni.

A program a korai, azaz a legkockázatosabb szakaszban biztosít támogatást a nők által vezetett mélytechnológiai induló vállalkozásoknak. A program 75 ezer euró (kb. 26,6 millió forint) összegű vissza nem térítendő pénzügyi támogatást kínál a nők által vezetett induló vállalkozásoknak, amik ezen felül coaching és mentorálási szolgáltatásokat is igénybe vehetnek az Európai Innovációs Tanács (EIC) programjában.

A november 10-én záruló kísérleti pályázati felhívásban várhatóan közel 50 ígéretes mélytechnológiai induló vállalkozás jut finanszírozáshoz. (MTI)