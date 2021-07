Jackie Chan be akar lépni a Kínai Kommunista Pártba

100 éves lett a Kínai Kommunista Párt, ezt ünnepelve július 1-én Hszi Csin-ping elnök mellett beszédet mondott Jackie Chan is.

A hongkongi akciófilmsztár arról beszélt, hogy büszke arra, hogy kínai, és feltétlenül támogatja a pártot.

„Látom a KPK nagyságát, és be fogja tartani az ígéretét, kevesebb mint 100 év alatt, néhány évtized alatt” – mondta Jackie Chan, aki bejelentette, hogy a KPK tagja akar lenni.

Jackie Chan egy hazafias dalt is elénekelt, ami a kínai-japán háború idején született.

Jackie Chan átvesz egy díjat Beverly Hillsben 2019. október 25-én. Fotó: Kevin Winter/Getty Images via AFP

A színész jó ideje a Kínai Kommunista Párt propagandafigurája, 2009-ben arról is beszélt, hogy mióta Hongkong újra Kínáé, úgy látja, „nem biztos, hogy jó dolog a szabadság”, szerinte Hongkong és Tajvan kaotikus állapotban van. Azt mondta: „Minket kínaiakat irányítani kell. Ha nem irányítanak minket, azt csinálunk, amit akarunk.”

A 2014-es hongkongi tömegtüntetésekről azt írta, aggódik Hongkong pénzügyi teljesítménye, 45 milliárd dolláros adóssága miatt, és szerinte mindenkinek „vissza kéne térnie a realitásokhoz”, azaz a tüntetők menjenek haza és dolgozzanak. Két éve is panaszkodott arra, hogy a hongkongiak állandóan tüntetgetnek, és azt mondta, hogy a hatóságoknak meg kéne mondaniuk, hogy mi az, ami ellen szabad, és mi az, ami ellen nem szabad tiltakozni. Akkor arról is beszélt, hogy a szabadságot feltaláló Amerika a világ legkorruptabb országa, és bár Kínában is súlyos probléma a korrupció, a kínaiaknak erről nem szabadna külföldiek előtt beszélniük, hanem azt kéne mutatniuk, hogy Kína a legjobb ország a világon. (Global Times via 24)