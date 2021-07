Nem is 14, hanem már 5 perc után sem lehetett sikeresen pályázatot benyújtani a kisebb vállalkozások fejlesztési támogatására

Sokaknak esélyük sem volt beadni a pályázatukat az uniós támogatásra, mert túlterhelt volt a rendszer, aztán gyorsan bejelentették, hogy elfogyott a keret - írtuk tegnap arról a pályázatról, ami a 2021-2027-es ciklusban először adott lehetőséget a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások számára, hogy uniós forráshoz jussanak fejlesztéseikhez (a GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-ről van szó.)

Mostanra kiderült, hogy még annál is reménytelenebb volt a kisebb vállalkozásoknak eredményes pályázatot benyújtaniuk az összesen 100 milliárdos keretre, mint elsőnek tűnt. Ha öt perc alatt nem birkóztak meg a túlterhelt rendszerrel, akkor erre esélyük sem volt.

Pedig az első hivatalos közlés szerint is mindössze 14 perccel a pályázati lehetőség megnyitása után már fel is függesztették a kiírást, mert a rendelkezésre álló keretösszeg 130 százalékánál automatikusan lezár a rendszer.

A nagy érdeklődésre lehetett számítani, mert - ahogy egy pályázó fogalmazott - a koronavírus-járvány ellenére lényegében nem igazán volt elérhető forrás KKV-k számára, némi bértámogatástól eltekintve. Ezért sokan ebből a pályázatból akartak „előre menekülni”, új fejlesztéseket, beruházásokat megvalósítani, hogy megtarthassák versenyképességüket és az alkalmazottaikat.

Végül akkora volt az érdeklődés, hogy a pályázói EPTK-rendszer nem is nagyon bírta el. Sokan eleve be sem tudtak lépni, pedig csak élesíteni kellett volna a bekészített pályázatot. Van, akit kidobott a rendszer.

De még azok is csalódtak, akik tegnap még optimistábbak voltak. Az egyik pályázatíró azt mondja, hogy eleinte ők sem tudtak belépni a rendszerbe, 8:02 perckor - vagyis két perccel a lehetőség megnyitása után - még ez volt a helyzet:

Végül be tudtak lépni a pályázati honlapra, a 8 bekészített pályázatuk közül 6-ra került rá a beküldött státusz, mielőtt lezárták a kiírást. „Eléggé elkeseredettek voltunk, de beszélve további pályázatírókkal, kiderült, hogy mi még igen jó arányt produkáltunk. A többieknek a legjobb arány is 50% volt, de gyakori volt a 30%-os, illetve a 0%-os arány is. Ez az információ kicsit átformálta a kedvünket. Inkább örültünk, hogy bement az a 6 pályázat. (Igen sok embernek, igen sok átéjszakázott napja volt a 8 pályázatban)”.

Korai volt az örömük. Már az furcsa volt nekik, hogy a pályázatok benyújtását követően általában fél-1 órán belül meg is szokta kapni az egyedi sorszámát a benyújtott támogatási kérelem. Most ez egész nap váratott magára. „Nem foglalkoztunk vele, gondoltuk, majd mára megérkeznek a sorszámok”.

De nem sorszámot kaptak, hanem egy levelet az államtitkárságtól. Ebben az áll, hogy „pályázata az automatikus felfüggesztést követően érkezett rendszerünkbe, így azt a rendszer nem tudta befogadni”.

Az elutasított pályázatot egyébként 8:04:24-kor nyújtották be, vagyis 4 és fél perccel a lehetőség megnyitása után. De már ekkor is későn.

Vagyis az történt, amit egy másik pályázatíró is jelzett már tegnap: „az igazság az, hogy 8:04-kor elérte a keretet az összesen igényelt támogatás, de 8:14-ig még be lehetett küldeni a pályázatokat (ha tudtad), amik bár beküldött státusszal szerepelnek, el lesznek utasítva a limit túllépése miatt”.

Pedig már az is elég szorosnak tűnt, hogy a pályázati rendszeren belül hétfőn 8:10-kor jött a rendszerüzenet, hogy a benyújtott pályázati igények meghaladták a keretösszeg 80 százalékát, majd 8:14-kor az, hogy elérte a 130 százalékot, így a benyújtást felfüggesztették. Ezek szerint ez valójában már 5 perc után megtörtént.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tegnapi közleménye mindezt így foglalta össze:

„Soha nem látott érdeklődés a Technológiaváltó támogatási program iránt

Rendkívül nagy érdeklődés mellett nyílt meg a 2021-2027-es fejlesztési ciklus első pályázata. A keret kimerülése miatt a beadás napján felfüggesztésre került a GINOP PLUSZ-1.2.1-21 első felhívása, amely a termelő és a szolgáltató ágazatokban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások termelékenységének növelését, technológiai és szervezeti megújulását célozza. A 100 milliárd forintos keretösszeg nagyon gyorsan, már a következő hónapokban megérkezik a magyar vállalkozások számlájára, ezzel segítve a gazdaság mielőbbi újraindítását. Azoknak sem kell csüggedniük, akik a keret kimerülése miatt lemaradtak a pályázat benyújtásáról, mert ősszel megnyílik a következő szakasz. A kormány folyamatosan hirdeti meg a mikro-, kis és középvállalkozásokat támogató további pályázatokat is.”

Azt is írják, hogy „tavaly összesen 100 milliárd forint értékben hirdettünk hasonló feltételekkel pályázatot, azonban ott a keret 3 hét alatt merült ki. Most láthatóan jóval nagyobb az igény a vállalkozások részéről és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy mindenki megvalósíthassa a fejlesztési elképzeléseit”.

Továbbá: „Örömteli, hogy a vállalkozások a járvány harmadik hullámának letörése után ekkora beruházási kedvvel vágnak neki az újraindításnak. A jövőben szinte biztosan megtalálják számításukat a hamarosan nyíló pályázati lehetőségek között azok is, akiknek a felhívás első körében nem tudunk támogatást biztosítani” – fejtette ki György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár.

Összesen 200 milliárd forintos keretről van szó. Azért hirdettek meg most csak 100 milliárdot ebből, hogy „a vállalkozások alaposan átgondolhassák fejlesztési tervüket, és felkészülten várják a pályázatok beadását”.

A további két kör legkésőbb 2021 októberében és 2022 januárjában várható 50-50 milliárd forintos keretösszeggel.