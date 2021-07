Viccnek erős lenne az a személyi kultusz, amit a XVI. kerületben építenek a fideszes képviselőnek

Népmesékben vannak csak olyan elszánt és önzetlen hősök, mint amilyennek az ember Szatmáry Kristófot képzelheti a XVI. kerületi önkormányzat és a polgármester posztjai alapján. A mostani mezőnyből is kiemelkedő bejegyzések arról szólnak, hogy Szatmáry elszánta és felfújta magát, rákészült, befeszített, és addig nem tágított, míg ki nem préselte a kormányból azokat a milliókat, melyekből majd épül-szépül a kerület.

Abban, hogy a fideszes vezetésű kerületek, települések kampányszerűen nyalnak az országgyűlési képviselőjüknek, önmagában még nincs újdonság. A Fidesz számára nem épp kedvezően zárult önkormányzati választások óta az ellenzéki vezetésű városok, falvak, kerületek kivéreztetése zajlik, és a pénzt, köztük az uniós forrásokat narancsszínű dézsából öntik a kormányhoz hű önkormányzatokra. Ennek persze előfeltétele, hogy nagyon gyakran kell elmondani, hogy a térségi képviselő „járta ki” a pénzt a kormánynál, őt pedig nemcsak minden egyes falunapra, de akár fél méternyi útfelújítás átadójára is meg kell hívni, és közösen kell fotózkodni.

A Szatmáry-számláló viszont új csúcs.

Feeling thankful. Fotó: Kovács Péter/Facebook

A számlálós posztok az önkormányzat és a fideszes polgármester, Kovács Péter Facebook-oldalán jelentek meg, ráadásul a hálásanköszönjük kommentek mellett a csúfolódó posztokra is válaszolnak. Ezek a válaszok néha az eredeti posztnál is szórakoztatóbbak.



Szatmáry Kristóf a kereskedői, vendéglátói tevékenysége mellett is politizált, 2002 és 2010 között önkormányzati képviselő volt a XVI. kerületben, jelenleg pedig ő a földutak leaszfaltozásáért felelős miniszteri biztos. A hírekbe azonban inkább ellentmondásos ügyeivel került be.

Tény ugyanakkor, hogy ügyesen tud pénzt kijárni: legutóbb az Átlátszó írta meg, hogy majdnem 130 milliós uniós támogatást kapott balatoni borászatának és panziójának építésére.

2018-ban a 24.hu számolt be róla, hogy rábukkantak a Szatmáry és közeli rokonai tulajdonában álló Szatmáry Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adataira a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégek adóhatósági listáján. Erre a képviselő úgy reagált, hogy a könyvelőjük hibázott, és már be is fizette a büntetést, de később azzal vádolta meg a 24.hu-t, hogy Vajda Zoltánnak, az Együtt képviselőjének segédkezik a „levadászásához”.

Később a 24.hu újabb cikket írt arról, hogy a miniszteri biztos XVI. kerületi zöldség-gyümölcs boltjában nem nagyon adnak nyugtát. A portál állításait Szatmáry hazugságnak nevezte, mire közöltek egy rejtett kamerás videót, amelyen egyértelműen látszik, hogy valóban nem adnak blokkot. A képviselő a felvételeket hamisnak minősítette.

Szintén 2018-ban derült ki, hogy havi 2,5 millió forintot kap az MKB Bank nyugdíj-, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárának elnökeként, ráadásul az összeférhetetlenségi szabályokat megkerülve, biztosítás formájában.