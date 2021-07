A Főváros nyilvános pályázatot hirdet a háborúkban megerőszakolt nőkre emlékező köztéri alkotásra

A Fővárosi Közgyűlés tavaly januárban döntötte el, hogy a háborúkban megerőszakolt nők emlékezetére köztéri alkotást kíván elhelyezni, és a felállítását meg kell alapoznia egy hosszabb, tudományos igényű emlékezettörténeti és művészettörténeti előkészítésnek. A közgyűlési határozatban megjelölt feladat előkészítése érdekében 5 fős Állandó Szakmai Bizottság állt fel, aminek a tagjai:

András Edit művészettörténész,

Kenyeres István történész, levéltáros, a Budapest Főváros Levéltár főigazgatója,

Mélyi József művészettörténész,

Népessy Noémi történész, és

Pető Andrea történész.

Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes, a téma fővédnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az Állandó Szakmai Bizottság egy Szakértő Tanácsadó Testülettel együttműködésben dolgozta ki a nyilvános és nemzetközi művészeti pályázat részleteit, ami több kiemelt szempontot tartalmaz.

A főváros célja, hogy elősegítse a rendkívül érzékeny és tabuként kezelt téma társadalmi feldolgozását, és köztéri alkotással minél szélesebb körben mutassa be a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni fellépés társadalmi jelentőségét. Fontos szempont, hogy a létrejövő mű lehetővé tegye a tágabb, a mához szóló értelmezést, a múlt és a jelen összekapcsolását, ezért nemzetközi összefüggésben is értelmezhető, korszerű vizuális nyelvet használó, megvalósítható mű létrejöttét szeretnék támogatni, ami az épített és természeti környezethez is illeszkedik, valamint figyelembe veszi a társadalmi és történeti kontextusokat – mondta.

Koszovói installáció 2015-ben: Alketa Xhafa Mripa 5000 ruhát állított ki száradni 45 kötélre egy futballstadionban, „egy olyan építményben, amely a küzdő és harcias férfiasságot jelképezi. A ruhákat az ország minden részéről adták össze nők: áldozatok és családtagjaik” – mondta 2020 nyarán Pető Andrea. Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

A pályaművel szemben elvárás, hogy teremtsen lehetőséget a részvételiségre, a szimbólumalkotás és a térszervezés eszközeivel reflektáljon a történelmi, illetve személyes tragédiákra, a téma elhallgatottságára, ezzel segítse elő az egyéni és társadalmi traumafeldolgozást – áll a Főváros közleményében.

A kétfordulós pályázat első szakaszában 2021. október 15-ig lehet benyújtani a pályázatokat, ezekből állít össze a bíráló bizottság egy szűkített listát. A második fordulóba került alkotásoknál a zsűri további javaslatokat fogalmazhat meg, illetve a pályázóknak a második fordulóban választott tetszőleges anyagból és technikával készült makettet is be kell nyújtaniuk. A pályaműveket nemzetközi összetételű Bíráló Bizottság értékeli majd.