Alig több mint négyezren kapnak oltást naponta

56 új fertőzöttet jelentett szerdán az operatív törzs. Ez továbbra is alacsony, a pozitívak aránya még mindig 1 százalék alatt van. Ugyanakkor most is igaz, ami az elmúlt napokban háromszor is előfordult, előtte viszont hetekig nem: az új fertőzöttek száma meghaladja az egy héttel ezelőttit.

84 fertőzöttet ápolnak kórházban, és 11-en vannak lélegeztetőgépen. A halálos áldozatok száma 3-mal nőtt.

Az oltási tempó továbbra is lassul, az elmúlt héten naponta átlagosan 4137 ember kapta meg az első oltását. Június elején még 20 ezer felett jártunk.

Részletes adatok, grafikonok itt.

Címlapkép: Krizsán Csaba/MTI/MTVA