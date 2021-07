Kétszer oltották, így is koronás lett a brit egészségügyi miniszter

Sajid Javid, brit egészségügyi miniszter Fotó: BEN STANSALL/AFP

Pozitív koronavírus-tesztet produkált Sajid Javid brit egészségügyi miniszter szombaton. A politikus ezt egy Twitter-oldalára feltöltött rövid videóban jelentette be.

Javid arról beszélt a felvételen, hogy előző este már kicsit kótyagosnak érezte magát, és egy gyorsteszt megerősítette a gyanúját. Jelenleg a PCR-teszt eredményére vár, de már karanténba vonult. A miniszter tünetei enyhék, figyelemreméltó viszont, hogy Javid annak dacára fertőződhetett meg, hogy mindkét koronavírus elleni oltást megkapta már. (Az AstraZeneca vakcinájával oltották be.)

A brit sajtót most az foglalkoztatja, hogy ha a PCR-teszt is pozitívnak bizonyul, akkor könnyen lehet, hogy Boris Johnson miniszterelnökre is karantén várhat, mert előző nap Javid nála is járt a Downing Street 10-ben.

Az Egyesült Királyságban a legmagasabb az oltottak aránya Európában: több mint 88 százalék, azaz 46 millió ember már legalább egy oltást kapott, és 67 százalék már megkapta mindkettőt. Viszont a delta variáns miatt így is rendkívüli tempóban nő a fertőzöttek száma: naponta mintegy 50 ezer új esetet regisztrálnak az országban. Köztük vannak már beoltottak is.

A Brit Közegészségügyi Intézet (Public Health England) tanulmánya szerint az AstraZeneca 60 százalékos védettséget jelent a delta variánssal szemben (azaz ilyen hatékonysággal véd meg a tünetekkel járó betegségtől), míg ugyanez a szám a Pfizer vakcina esetében 88 százalék. Viszont mindkét oltás nagy biztonsággal óv meg attól, hogy a beteg kórházi kezelésre is szoruljon: az Astra esetében a hatékonyság 92, a Pfizer esetében 96 százalékos. (BBC)