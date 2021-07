10 dolog, amit sok csok igénylő rosszul tud

A csok - családi otthonteremtési kedvezmény - remek lehetőség a családoknak, hiszen három gyermekre akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást jelenthet. Ráadásul igényelhető mellé a szuperolcsó csok lakáshitel is, aminek maximum 3% lehet a kamata, így bőven veri a legkedvezőbb piaci lakáshiteleket. Az alábbiakban összegyűjtöttünk 10 olyan dolgot, amit a Bankmonitorhoz érkező kérdések alapján sokan rosszul tudnak.



1. Alapból jár minden családnak a csok

A leggyakoribb félreértés az, hogy a csok (családok otthonteremtési kedvezménye) minden ingatlannal rendelkező családnak jár. Ez azonban így nem teljesen igaz, ugyanis a csok mindig aktuális, jövőbeni lakáscélra fordítható csak. Pontosabban az utólagos igénylésre is van mód egy speciális esetben. Például akkor, ha valaki korábban csok támogatást (1,43 millió Ft) igényelt 2 gyermekre, amit felhasznált egy használt lakás megvásárlásához vagy bővítéséhez, majd megszületett a 3. gyermek is. Ekkor utólag 400 ezer Ft összegű csok-ot igényelhet, amit az adott ingatlanra felvett lakáshitel előtörlesztésére vagy a megkezdett bővítés befejezésére fordíthat.

2. Kizárólag házasok igényelhetik a csok-ot

Valójában nem csak házasok, hanem élettársak vagy akár a gyermeküket, gyermekeiket egyedül, nevelő egyedülálló szülők is igényelhetik ezt az otthonteremtési támogatást.

Ez azonban kizárólag akkor igaz, ha a gyermekek már megszülettek. Gyermekvállalásra ugyanis kizárólag „fiatal házasok” igényelhetik, ahol legalább az egyik tag még nem múlt el 40 éves. (Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három, egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő, kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben.)

Élettársak, ha közös gyermekeikkel élnek együtt, együttes igénylőként kérhetik a csok támogatást. Ha az egyik szülő gyermekével élnek közös háztartásban, akkor együttes igénylőként ugyancsak megkaphatja a pár a gyerekszám alapján számított összeget.

3. Külföldön élők nem kaphatnak csok-ot

Jó hír, hogy külföldön munkát vállalók is igényelhetik a csok-ot, ám ebben az esetben vállalniuk kell, hogy 6 hónapon belül magyarországi munkahelyet keresnek, amit igazolniuk is tudni kell. A csok igényléséhez azonban mindenképp szükség lesz a külföldi TB-jogviszony igazolására is.

4. Ha jogosult valaki a csok-ra, akkor a csok hitelt is megkapja



Sokak fejében összekeveredik a csok (családok otthonteremtési kedvezménye) támogatás és a csok hitel fogalma. Fontos különbség azonban, hogy míg az előbbi minden olyan gyermekét nevelő szülőnek jár, aki megfelel a támogatási feltételeknek, addig az utóbbi egy nagyon kedvezményes banki hitel. Ez azt jelenti, hogy a csok hitel esetében szükség van banki hitelbírálatra is, amikor ellenőrzik, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan fedezetként bevonható-e, illetve az igénylők jövedelme elbírja-e a kért hitelösszeg havi törlesztőjét.

Emiatt egyáltalán nem biztos, hogy azért, mert valaki jogosult meglévő vagy vállalt gyermekei után csok támogatásra, csok hitelt is kap majd a banktól. Pedig a csok hitel jelentős pénzügyi előnyt jelent, hiszen az egész futamidő alatt fix 3%-os támogatott kamat lényegesen kedvezőbb a piaci hitelekénél. Ez egy 10 millió Ft-os, 20 éves futamidejű lakáshitel esetében bőven 3 millió forint feletti pénzügyi előnyt jelent teljes visszafizetésben a legkedvezőbb piaci lakáshitelhez képest.

5. A csok-ot és Babavárót nem lehet ugyanazon gyermekre igényelni

A két támogatás egymástól független, így erről szó sincs. Azzal viszont tisztában kell lenni, hogy míg a Babaváróhoz kapcsolódó támogatások kizárólag a folyósítást követően született gyermekek után járnak (végeleges kamatmentesség, a hitel egy részének vagy egészének elengedése), addig a vissza nem térítendő csok támogatás vállalt és meglévő gyermekre egyaránt igényelhető. Vállalt gyermekre azonban kizárólag olyan házaspárok igényelhetnek csok-ot, akiknél legalább az egyik fél nem töltötte még be a 40 éves kort.

A Babaváró és a csok akár egyazon gyermekre is kihasználható. Például, ha egy fiatal pár 3 gyermeket vállal, majd megigénylik a 10 millió forint vissza nem térítendő csok támogatást, valamint felveszik a Babaváró hitelt, akkor a három gyermeket a csok és a Babaváró kapcsán egyaránt figyelembe fogják venni. Ráadásul, ha a feleség már babát vár a Babaváró igénylésekor, majd a következő két gyermek az ezt követő 6 éven belül születik, akkor a Babaváróból sem kell egyetlen forintot sem visszafizetni, így gyakorlatilag 20 millió forint támogatást kapnak.

6. Nem lehet vállalkozás csok-os ingatlanban

A családi otthonteremtési kedvezmény bevezetése után több évig nem lehetett vállalkozások székhelyeként használni a támogatott ingatlant. 2019-ben azonban enyhült a szabályozás, és jelenleg már erre is van lehetőség. Feltétel ilyenkor, hogy az új igénylőknek a kérelem benyújtásakor nyilatkozniuk kell arról a szándékukról, hogy az ingatlanba bejegyeznék a vállalkozásuk székhelyét. Továbbá meg kell felelniük az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

A 2019-es módosítások során a csok-ról szóló rendeletekbe kizárólag a székhelybejegyzés került bele kivételként. Ez azt is jelenti, hogy a támogatott ingatlant továbbra sem szabad például vállalkozás telephelyeként használni. A székhely és a telephely közötti különbség, hogy az előbbi csupán egy adminisztratív jellegű státusz, míg az utóbbi az üzleti tevékenység tényleges helyszíne. Azaz a csok-os ingatlanban jelenleg is tilos bármilyen műhelyt, boltot, rendelőt vagy raktárat létesíteni: ennek megszegésekor a támogatást kamatostul kell visszafizetni az állam részére.

7. Nagykorú gyermekek után nem jár már a csok

Sokan gondolják azt, hogy nagykorú gyermekük után már nem igényelhetnek csok támogatást, ezért lemaradnak a nekik járó lehetőségről. Pedig valójában minden 25 éves kort be nem töltött vérszerinti vagy örökbe fogadott gyermek után igényelhető, feltéve, hogy a családdal közös háztartásban él, valamint saját magát nem képes anyagilag fenntartani. Ez utóbbi olyan gumiszabály, amit nehéz pontosan definiálni, de annyi legalább kiderül belőle, hogy a saját jövedelem önmagában nem kizáró ok.

8. Bárki lehet adóstárs a csok hitelben

A vissza nem térítendő támogatás kiegészíthető támogatott csok hitellel, aminek összege 2 gyermek vállalása vagy megléte esetén 10 millió forint, míg 3 gyermeknél 15 millió forint az igényelhető maximum. Ahhoz, hogy kihasználhassa valaki a rendelkezésre álló hitellehetőséget, természetesen szükség van megfelelő nagyságú igazolt jövedelemre, ami sok esetben nem áll rendelkezésre.

Megoldást jelenthet egy adóstárs bevonása, ugyanis ebben az esetben a jövedelmek összeadódnak, ami több felvehető hitelt tesz lehetővé. A csok hiteleknél azonban kizárólag közvetlen családtag – például szülő és testvér – lehet adóstárs, ami azért jó, mert a közeli rokonok hajlamosak segíteni egymást ilyen helyzetben. Igen ám, de itt van egy fontos buktató, amire sokan nem gondolnak előre, később pedig még problémákat okozhat. Ugyanis, aki már adóstárs egy csok hitelben, az később ő maga nem élhet ezzel a hitelkonstrukcióval. Éppen ezért célszerű nem egy fiatal, még gyermekvállalás előtt álló ismerőst bevonni adóstársként, hanem inkább olyat, aki a csok hitellel már jó eséllyel nem fog élni. Lehet ez egyébként akár egy nyugdíjas szülő is, hiszen maga az öregségi nyugdíj hitelképes.

9. Romos, felújítandó házat is lehet csok-ból vásárolni

Sokakban él az az elképzelés, hogy majd romos, akár lakhatatlan házat vásárolnak meg részben csok támogatásból, amit azután akár családi összefogásból tesznek lakhatóvá. Igen ám, de a csok egyik fontos feltétele, hogy maga az ingatlan lakható állapotú legyen, ehhez pedig meg kell felelnie néhány alapvető feltételnek. Lennie kell benne például egy 12 nm-t meghaladó alapterületű szobának, egy főzőhelyiségnek, fürdőnek és WC-nek, egyedi fűtésnek, közműves villamosenergia-szolgáltatásnak, közműves ivóvíznek vagy vízvételi lehetőségnek és valamilyen legális szennyvíz-elvezetésnek.

Azonban nincs ekkor sem minden veszve, ugyanis az úgynevezett preferált településeken ilyen célra tökéletesen megfelelhet az úgynevezett falusi csok. A falusi csok a családi otthonteremtési kedvezmény egy speciális típusa, ami a tanyák, valamint bizonyos kistelepüléseken lakások és házak vásárlásához, felújításához és korszerűsítéséhez nyújt vissza nem térítendő támogatást. Fontos, hogy a falusi csok összegének fele fordítható csak az adott ingatlan megvásárlására, míg a fennmaradó részt korszerűsítésre és/vagy bővítésre kell költeni. A „normál” csok-hoz képest különbség, hogy akár lakhatatlan állapotú ingatlanra is igényelhető, ám az feltétel, hogy a korszerűsítést és/vagy bővítést követően a ház vagy lakás komfortos és lakható legyen.

10. Mindenképpen a csok-kal vásárolt ingatlanban kell élnünk

Az állam elvárja, hogy a család a támogatással érintett ingatlanban éljen legalább 10 évig, ám vannak ez alól kivételek.

A család dönthet úgy, hogy a 2011. december 31-ét követően igényelt csok támogatás összegét visszafizetik, így a lakhatási kötelezettség is megszűnik az adott ingatlanra vonatkozóan. Ilyenkor a család a csok szempontjából tiszta lappal indul, vagyis ismét megigényelhetik a csok-ot azokra a gyermekeikre is, akikre a korábbi csok-ot felvették.

Nem sérti meg a család a csok lakhatási kötelezettségét akkor, ha a gyermek a tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatással érintett ingatlanban él, például más városban tanul és ott kollégiumban, albérletben lakik. Ahogy akkor sem kell visszafizetni a támogatást, ha a támogatott személyt vagy gyermekeit hosszabb ideig egészségügyi intézményben kezelik.

Ha a csok-kal érintett gyermek nagykorú lett, vagy már az igényléskor is az volt (hiszen 25 éves koráig igényelhető rá a csok), akkor nem kell az adott ingatlanban élnie.

Amennyiben valaki letöltendő szabadságvesztését tölti, akkor ő sem sérti meg a lakhatási kötelezettséget.

Ha a támogatott személy hosszabb ideig egy közeli hozzátartozóját ápolja, akkor ő is élhet életvitelszerűen máshol.

Amennyiben a munkája miatt – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – valaki köteles a szolgálati helyén térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni, akkor ennek sincs akadálya a csok szempontjából.

Lehetőség van 5 évig mentességet kérni a lakhatási kötelezettség alól akkor is, ha a család munka miatt kénytelen más településen élni. Ez könnyen előfordulhat, hiszen manapság egyáltalán nem biztos, hogy valaki a lakóhelye közelében talál a képesítésének és az igényeinek megfelelő munkát, ami sok esetben azzal jár, hogy a családnak is költöznie kell. Öt év után azonban a türelmi idő lejár, és a csok támogatás összegét kamatokkal együtt vissza kell fizetnie a családnak.

