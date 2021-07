Angliában megszűntek a járványhelyzet miatti jogi korlátozások

A brit kormány négy lépésből álló nyitási tervének utolsó lépéseként hétfőtől megszűnnek az összejövetelekre elrendelt létszámkorlátozások a zárt helyiségekben és szabadtéren egyaránt. Nincs többé létszámkorlátozás az esküvőkön vagy temetéseken sem, és minden olyan hely megnyithat, ami eddig zárva volt a járvány miatt, így az éjszakai szórakozóhelyek is. Mostantól az éttermekben és pubokban már nemcsak az asztalnál, de a bárpultnál is lehet fogyasztani.

Fotó: NIKLAS HALLE'N/AFP

Hétfőtől védettségi igazolást sem kell felmutatni sehol, illetve a maszkviselés sem kötelező a zárt helyeken, így a tömegközlekedési eszközökön sem, de továbbra is ajánlják a maszk viselését olyan zsúfolt helyeken, ahol idegenekkel találkozik az ember.

Boris Johnson miniszterelnök közleménye szerint mostantól „az egyéni ítélőképességre és felelősségérzetre” helyezik a hangsúlyt, de „továbbra is elvárás, hogy az emberek vigyázzanak magukra és másokra”, mert várhatóan folytatódik a koronavírusos esetek számának növekedése.

„Ha most nem nyitunk, azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy nyitunk-e valaha is. Most jött el a megfelelő pillanat” – mondta Johnson, hozzátéve, hogy a nyitást óvatosan kell végrehajtani, mivel a vírus még mindig jelen van, és a delta variáns rendkívül fertőző.

A kormány az eredeti, június 21-i időpontról halasztotta négy héttel későbbre, vagyis hétfőre a jogi korlátozások megszüntetését, hogy az oltási kampány lépést tudjon tartani a delta-variáns terjedésével. Az elmúlt négy hét alatt alatt közel 8 millió első és második dózist adtak be az Egyesült Királyságban a koronavírus elleni vakcinákból, a felnőttek több mint kétharmada mindkét oltási adagot, a 25 évnél fiatalabbak csaknem 60 százaléka legalább az első dózist megkapta, és minden felnőttnek van már lehetősége időpontot foglalni az oltás beadására. (MTI)