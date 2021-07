Izraeli miniszterelnök: Az oltás önmagában nem nyújt elég védelmet a maszkok viselése nélkül

„Amikor a világ az erősen fertőzöttre, pirosra vált, az izraeli kormány célja a megszokott élet és a napi rutintevékenységek fenntartása” – mondta Naftali Bennett miniszterelnök a kormány szokásos heti ülésén, amit a koronavírus delta-variánsának terjedése miatt ismét az izraeli parlament, a Kneszet legnagyobb termében tartották, ahol egymástól legalább két méterre ülték körül az asztalt a miniszterek.

Naftali Bennett a Kneszetben július 19-én Fotó: GIL COHEN-MAGEN/AFP

Bennett bejelentette, hogy a közeljövőben ismertetik a szeptember elsejei tanévkezdés terveit, hogy az iskolák időben felkészülhessenek a koronavírus-járvány miatti különleges követelmények teljesítésére. Majd arról beszélt, hogy még mindig nem oltottak be több mint egymillió, tizenkét évesnél idősebb izraelit. A kormányfő szerint ők veszélyeztetik önmagukat, a családjukat, a környezetük megélhetését és a tanév megkezdését is, ezért felszólította őket, hogy oltassák be magukat.

Azt is kifejtette, hogy az oltás önmagában nem nyújt elég védelmet a maszkok viselése nélkül.

Bár a kormány azt kérte az izraeliektől, hogy a járvány miatt csakis feltétlenül indokolt esetben utazzanak külföldre, szombaton és vasárnap is zsúfolt sorok várakoztak a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren az indulásra várva, valamint az érkezési oldalon a teszteknél. Az utóbbi hetek új fertőzöttjeinek az egytizede külföldön kapta el a koronavírust.

Az egészségügyi minisztérium egyelőre nem javasolja a repülőtér bezárását, viszont szeretnék bevezetni az úgynevezett „zöld címkét” azokon a helyeken, ahol száznál többen gyülekeznek. Ez azt jelentené, hogy ott csakis az oltással védettek, a felgyógyultak és a friss negatív tesztet felmutatók léphetnek be.

Az egészségügyi minisztérium hétfő reggel közzétett adatai szerint vasárnap 49 373 vírustesztet végeztek el, ebből 829 volt pozitív, ami 1,71 százalékos arány. Az elmúlt héten átlagosan napi 735 új esetet vettek nyilvántartásba, pénteken március óta először több mint ezret.

A 9,3 milliónyi izraeli lakosból eddig 5 744 309, tizenkét évesnél idősebbet már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 61,77 százaléka. (MTI)