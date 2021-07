Lemondta minden megjelenését az olimpián a Toyota

A japán Toyota az egyik fő szponzora az idei olimpiának Tokióban, a cég azonban az utolsó pillanatban visszalépett és lemondta minden megjelenését. A Hollywood Reporter azt írja, a cég lemondta a vezérigazgató július 23-i nyitóünnepségen való részvételét is.

Akio Toyoda, a Toyota vezérigazgatója április 6-án az olimpiai lánggal a kezében Fotó: SATOSHI OGA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A helyi sajtó feltételezései szerint azért döntöttek így, mert attól tartanak, hogy ronthat a márka megítélésén a szereplésük az olimpián, ami rendkívül népszerűtlen Japánban. Most arra várnak, hogy kiderüljön, a Toyotán kívül más cég is elhatárolódik-e a tokiói olimpiától.

Az olimpia csak ezen a hétvégén indul, de már most egyre több fertőzöttet találtak az olimpiai buborékban, annak ellenére is, hogy szigorú karanténszabályokat és ellenőrzési rendszert vezettek be.

Az egyik japán újságban hétfőn közzétett szavazásban a válaszadók 68 százaléka kételkedett az olimpiát szervezők járványkezelő képességeiben, 55 százalékuk pedig kifejezetten ellenezte, hogy megtartsák az olimpiát.

Japánban mindössze a lakosság kicsivel több mint ötödét oltották be eddig koronavírus ellen.