A Pegasust gyártó NSO bolgár leányvállalata magáncégeknek is árul megfigyelőeszközt

A Pegasust gyártó NSO Group egyik leányvállalata Bulgáriában működik Circles Bulgaria néven, és az ottani hatóságok engedélyével adja el külföldre az uniós országban fejlesztett megfigyelőeszközeit - írja a Szabad Európa. Ezzel a programmal mobilhálózatokra kapcsolódva lehet telefonokat lehallgatni.

Az NSO átláthatósági jelentése szerint minden országban, ahol a cég működik (Izrael, Ciprus, Bulgária), szorosan együttműködik a hatóságokkal, és betartja az országok exportszabályozását. A bolgár leányvállalatnak a ciprusi Circles Solutions Ltd.-n keresztül tulajdonosa az izraeli székhelyű anyacég.

Az NSO Group központja Izraelben. Fotó: JACK GUEZ/AFP

Az NSO Group közleménye szerint a Circles Bulgaria „semmilyen módon nem kötődik a Pegasushoz, nem vesz részt sem a fejlesztésben, sem az értékesítésben. A Pegasust kizárólag Izraelből exportáljuk, az izraeli exportengedélyek beszerzése után.”



A cégiratok szerint a bolgár leányvállalat magáncégeknek, kormányzati és civil szervezeteknek fejleszt telekommunikációs és informatikai szoftvereket. Az izraeli NSO ezzel szemben csak állami szerveknek értékesít. A hivatalos iratokban és a cég weboldalán sincs arról információ, hogy milyen szoftverekkel foglalkoznak, de az NSO azt írta, hogy a Circles olyan helymeghatározó szoftvereket fejleszt, melyek katasztrófák áldozatainak felkutatását segítik.

A kanadai Citizen Lab - a Torontói Egyetem kiberbiztonsági laborja, mely részt vett a Pegasus leleplezésében is – viszont már 2020 decemberében vizsgálódott a Circles Bulgaria körül. A Pegasust valóban nem forgalmazzák, de egy olyan eszközt igen, ami a mobilhálózatok sérülékenységét használja ki.

A programmal meg lehet határozni egyes telefonok helyzetét, emellett beszélgetéseket is le lehet hallgatni és szöveges üzeneteket is meg lehet vele figyelni, sőt változtatni is lehet rajtuk. A Citizen Lab legalább 25 országot azonosított be világszerte, ahol már bevetették a programot, Magyarország nincs köztük. Az Egyesült Államok már 2017-ben nemzetbiztonsági kockázatként azonosította a programot, mivel bűnözők, terroristák és idegen országok is fel tudják használni kémkedésre.

A Szabad Európa bolgár szerkesztősége érdeklődött az exportengedélyek kiadásáért felelős Gazdasági Minisztériumnál is, válaszuk alapján a Circles Bulgaria minden szükséges engedéllyel rendelkezik. Az engedélyek kiadásakor minden estben betartják a törvényeket, és figyelembe veszik „az exportált termék jellegét, a végfelhasználó kilétét, a felhasználás célját, a felhasználás régiójának sajátosságait és a hivatalos csatornákon keresztül kapott egyéb információkat” – közölte a minisztérium.