Csak a jegyzőkönyv kedvéért nézzük meg, hogyan tudósított ma az MTI a Pride felvonulásáról

"Budapest Pride - A felvonulással egy időben több ellentüntetést is tartottak Budapesten" - adta ki a hírt az imént az MTI, amiről eszembe jutott, hogy rá is szűrhetnék, hogyan számolt be a nap olimpián kívüli egyedüli nagyobb, magyar vonatkozású híréről a nemzeti hírügynökség.

Az MTI szombat este fél kilencig a Pride-ról nem, csak a Pride elleni szélsőjobboldali mikrodemonstrációkról adott ki szöveges tudósítást.

Megérte, mert el is készíthettem ezt a kordokumentum-értékű képernyőmentést az MTI oldaláról, melyből látható, hogy

az egyetlen szöveges tudósítás a sokezer fős felvonulással párhuzamosan zajló három szélsőjobboldali mikrotüntetésről készült, melyeken összesen talán százan vettek részt.

Emellett az mti közölt öt darab fényképet, amik közül az egyik a maroknyi ellentüntetőt ábrázolja. Továbbá két napja közöltek egy hírt arról, hogy a felvonulás miatt forgalomkorlátozások lesznek Budapesten. A két korábbi hír a georgiai (grúziai) Pride és az arról tudósító újságírók elleni, halálos áldozatot követelő szélsőjobboldali támadás következményeivel foglalkozik, a frissebb is egy héttel ezelőtti.