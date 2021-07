Hétvégi olvasnivaló a megfigyelőállam szárnyalásától a meseszerű népszavazásig

Remek anyagok minden héten születnek, ezért melegen ajánlom a feliratkozás lehetőségét mindenkinek, de ez a hét különösen erős volt, be sem fért minden, győzzék csak olvasni. Hétfőn kikérdezem.



PEGASUS

Egész héten és a fél világon uralta a közbeszédet az a bizonyos kémszoftver. Politikusok, civilek, különböző fél- és egész diktatúrák magas rangú vagy köznapi ellenségei lettek célpontok, de itt magunk között nem hallgatnám el azt sem, hogy azért ez a világbotrány elég közelről érintett minket, a 444-et is. Mégiscsak kollégáink magánéletéről van szó, mégiscsak nálunk is jelentek meg a Direkt36 elhíresült cikkei. Ennél egyértelműbben nem lehetett a képünkbe vágni, hogy a hatalom a lehető legközelebbről figyel. De legalább - és egyelőre - tudunk sok jó cikket írni erről is.

Orbán előtt az NSO által kiszemelt Macron, mögötte Czukor József kémfőnök, aki az izraeli kémfőnökkel tárgyalt Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsõdi Balázs/MTI/MTVA

A lehallgatás elrendelője dönti el, hogy jogszerűen rendelte-e el a lehallgatást. Nagyon röviden így lehet ezt összefoglalni. A magyar kormány kritikus újságírókat, üzletembereket, ellenzéki politikusokat figyeltethetett meg egy olyan kémszoftverrel, amiről még az sem hajlandók elárulni, sem tagadni, hogy egyáltalán megvették-e. Ahogy Szily László írta publiban: Jó reggelt, míg nem figyeltél oda, Orbán Viktor kiépítette a tökéletesen jogszerű totális megfigyelőállamot.

Ha a Pegasus a telefonodon van, az többé már nem a te telefonod - Testvérlapunk, a Qubit összefoglalta az izraeli NSO történetét.

Az elhárításért felelős miniszter, aki megint nem tudott semmit - Az ügy emblematikus videója, amikor Komáromban kérdeztük Szijjártót.

Az ember, akit az MSZP és a Fidesz is kinevezett kémfőnöknek, és pont azelőtt tárgyalt Netanjahuval, hogy az izraeli kormány befolyása alatt álló cég lehallgató szoftverét beüzemelték Magyarországon.

NÉPSZAVAZÁSOK

Az érvénytelen kvótareferendum ünneplése Fotó: Koszticsák Szilárd

Elkezdődött a választási kampány, mondhatnánk, ha nem folyamatos kampányban élnénk évek óta. Orbán Viktor a nem létező brüsszeli homoszexuális propaganda ellen gyűjtene szavazatokat toxikus álkérdésekkel, Karácsony Gergely pedig az ellenzék slágertémáiról tartana népszavazást.

Szidtad az anyámat? Akkor hazudok? - Klasszikus kötekedős szívatás Orbán legújabb népszavazása: nem létező támadásra akar csattanós választ adni, teljesen kifordítva a valóságot - írja Magyari Péter.

Attól még, hogy zavaros mesebeszéd, Orbán népszavazásának jó esélyei vannak - Jobbak, mint a Fudan Egyetemről, vagy épp az Európai Ügyészségről szólónak.

Időgép: Ez volt az a 2016-os népszavazás, amire Orbán szerint a most bejelentett hasonlítani fog

Azt akarjuk a nemátalakító kezelésekkel, ami Nyugaton folyik? - A kormány népszavazásában egyszerű eldöntendő kérdésként jelenik meg, ami nem is lehetne bonyolultabb.

JOGÁLLAMISÁGI JELENTÉS

Brüsszel: A keretek demokráciára hajaznak, de ami benne van, az a nepotizmus melegágya - Békeidőben a hét témája lehetett volna, kedden alig kapta fel rá a fejét valaki, hogy megjelent az Európai Bizottság jelentése, amelynek Magyarországról szóló részében többek között az szerepel: „Továbbra sem történtek intézkedések a közigazgatás felsővezetésében megjelenő klientizmus, favoritizmus és nepotizmus kockázata, valamint az üzleti és politikai szereplők közötti kapcsolatból eredő kockázatok tekintetében.”

KORONA

A kormány nem akarja beismerni, pedig világos: a kínai vakcina sok idősnél nem működik megfelelően - Jó szervezéssel még a negyedik hullám előtt mérsékelhetnék a kockázatot, de azzal elismernék, hogy korábban hibás döntést hoztak.

Vannak olyan AstraZenecával oltottak, akiknek második oltásra már eleve Pfizert ajánlanak - És ez még nem is a harmadik oltás. Az is igaz, hogy az sms-ek megint teljesen össze-vissza érkeznek.

KONCEPCIÓS PER? ÁRULÁS? TITKOSSZOLGÁLATI CSAPDA? SZABADULTAK A TERRORIZMUSSAL VÁDOLT SZÉKELYEK

Árulás vagy a román titkosszolgálat ármánya okozta a bukásukat? – A bukaresti bíróság kimondta, hogy a székely terrorizmus csak az ügyészség fantáziájában született meg, majd fordult a kocka, és végül mégis hosszú éveket kellett börtönben ülnie a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom két erdélyi vezetőjének.

ANTI

Soros György negatív megítélése enyhült, de a magyarok ötöde ettől még erősen antiszemita – Minden tizedik magyar kételkedik abban, hogy léteztek gázkamrák a koncentrációs táborokban, de ennél reménykeltőbb megállapításai is vannak egy friss kutatásnak.

OLIMPIA

Fotó: MARTIN BUREAU/AFP

Múlt héten még a labdarúgó Eb értékelésével indítottunk, mostanra elkezdődött a másik nagy verseny. A megnyitó előestéjén Mészáros Juli foglalta össze, hogyan lett a sport ünnepéből méregdrága píárkatasztrófa. A jó hír, hogy a szexellenes ágyakon lehet szexelni. Illetve hogy ma már lehetnek komoly magyar eredmények .

KÖNYV, PODCAST, VIDEÓ

Hetek alatt elkapkodták a 444 új Orbán-könyvét, de már úton az utánpótlás



Ács Dániel a vágóasztalnál első rész: Amikor a kormány egy népszavazással megakadályozta, hogy kiirtsanak minket, mint az indiánokat. Második: Újságíró a régi iskolából, aki még fel meri tenni a valódi kérdéseket.

Orbánék bealudtak Gábor Zsazsa trash-temetésén, a sátáni Cukkemberg zsidó pulival poralizál - Aki lemaradt Borízű hang a lelátóról - leánykori nevén Belterj - című podcastunk legutóbbi adásáról, az még a következő előtt pótolhat. Emlékeim szerint főleg Latin-Amerikáról volt szó.