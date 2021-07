Inkább újra kórházba kerülne coviddal egy amerikai férfi, mint hogy beoltassa magát

Scott Roe, egy Louisianában élő férfi nemrég elkapta a koronavírust, majd ennek következtében tüdőgyulladása is lett és kórházba került, mégis azt mondja, hogy inkább újra megbetegedne és végigcsinálná a kórházi kezelést, mint hogy védőoltást kérjen a covid ellen.

A louisianai férfi inkább megint kórházba kerülne, mint hogy beoltassa magát. Fotó: CBS News

A férfi a CBS Newsnak azt mondta, akkor sem oltatta volna be magát, ha ezzel magát a fertőzést is elkerülhette volna. Roe szerint a helyi, állami és szövetségi vezetés is „le akarja tolni az emberek torkán” az oltást. A republikánus férfit az sem győzte meg, hogy már prominens republikánus politikusok, köztük a louisianai képviselő Steve Scalise is arra kérik az embereket, hogy oltassák be magukat. Az államban csak minden harmadik ember van beoltva, és az utóbbi hetekben a delta variáns terjedésével nagyon megugrott az új fertőzöttek száma.



Rochelle Walensky, az amerikai Betegségmegelőzési Központ (CDC) igazgatója pénteken azt nyilatkozta, hogy jelenleg 97 százalékban olyanok kerülnek kórházba koronavírussal, akik nincsenek beoltva. „Ez mostanra az oltatlanok járványává vált” - mondta.