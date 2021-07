Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok

Szilágyi Áron három tökéletes asszó után az elődöntőben szoros asszóban, közte két vitatható találattal győzött, hogy aztán a döntőben nagyon simán nyerjen Luigi Samele ellen.

Iskolavívás volt, magabiztos kezdés után mindig volt válasza, amikor Samele változtatni próbált.

Ezzel háromszoros egyéni olimpiai bajnok, ilyen se volt eddig. Kárpáti Rudolfnak és a francia Jean-François Lamournak csak két egymás utáni olimpián sikerült nyernie, utóbbi harmadjára csak bronzot szerzett.

Repülhetett a sisak, Szilágyi Áron történelmet írva harmadszor is olimpiai bajnok férfi kard egyéniben! Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Szilágyi Áron fölényesen magabiztos vívással megszerezte harmadik egyéni olimpiai aranyérmét férfi kardvívásban. Ezzel történelmet írt, ez korábban még senkinek se sikerült, Jean-François Lamour és Kárpáti Rudolf két győzelemig jutott csak korábban.

Forrás: Eurosport

Szilágyi a döntőben az olasz Luigi Samelével vívott, magabiztosan nyert 15:7-re. 11-ik találata tán a legszebb volt az egész versenyen: első támadása rövid volt, Samele átvehette a kezdeményezést, de Szilágyi remekül hátrált, és amikor az olasz hátraemelte a karját, tökéletes tempóban vágott közbe. Iskolavívás volt, olyan simán nyert a döntőben, mint korábban két iráni és egy venezuelai ellenfele ellen. Szilágyi az egész versenyen nagyon magabiztosan vívott, egyedül az elődöntőben kellett megizzadnia a grúz (georgiai) Sandro Bazadze ellen, akivel szemben talán a bíró is segítette egy kicsit.

Magyar ágnak indult, iráni lett belőle

A sorsolás szeszélyei miatt a férfi kard egyéni verseny kezdete előtt úgy nézett ki, hogy a magyarok majd egymást búcsúztathatják sorban az elődöntőbe menet. Decsi Tamás és Szatmári András már a 16 között találkozhatott volna, győztesük a nyolc között Szilágyi Áronnal vívhatott volna. Hogy aztán a 32-es táblán Decsi kikapjon a nála esélyesebb német Max Hartungtól, a legutóbbi, budapesti vébén ezüstérmes Szatmári András pedig meglepetésre az iráni Ali Pakdamantól is. Pedig őt titkon a végső győzelemre sem tartottam esélytelennek, még ha úgy is alakult, hogy a döntőig vezető úton Szilágyival és az őt a budapesti vébén legyőző dél-koreai Oh Szangkukkal is meg kellett volna vívnia.

Samele ezt a vágást is hiába próbálta védeni. Fotó: MOHD RASFAN/AFP

Apropó, Oh. A szintén nagy esélyes koreai végül nem jutott elődöntőbe, Szilágyi így elkerülhette tán legnagyobb riválisát. A grúz (georgiai) Sandro Bazadze győzte le. Ő az idei világkupaszezonban élete formájában vívott, és most az olimpián már a nyolcba kerüléssel is élete eddigi legjobb eredményét érte el, hát még Oh legyőzésével.

A másik ágon kevesebb meglepetés volt, a legnagyobb talán a német színekben versenyző Szabó Mátyás győzelme volt a 32 között a koreai Gu Bongillal szemben. Szabónak a 16 között már nem sikerült a bravúr az orosz Konsztantyin Lohanov ellen, akit aztán Kim Dzsungwan, az olimpiai férfi kardverseny negyedik nagy esélyese búcsúztatott a nyolc között.

Szilágyit nem hozták zavarba

Szilágyit szerencsére nem befolyásolták a meglepetések, hozta fölényesen magabiztos vívását, kétszeres címvédőhöz méltó nyugalommal vívott, az elődöntőig vívott asszójában összesen húsz tust kapott, egyik ellenfele se szerzett nála hétnél többet. A csak iróniajelként használt idézőjelek között "legizgalmasabb" asszóját a venezuelai José Quintero ellen vívta, amennyiben ott az elején háromszor is hátrányba került, hogy aztán zsinórban 11 tussal megfordítsa az állást, így a végén még egy kisebb rövidzárlat is belefért. A 16 között, az iráni Mojtaba Abedini ellen egy pillanatig se kellett izgulnunk, az első periódust 8:1 arányban nyerte Szilágyi, Abedini ezután hat tusnál közelebb sose került.

Szilágyi Áron lábbal kivédekezte Luigi Samele támadását, majd remek ütemben szúrt közbe. Fotó: MOHD RASFAN/AFP

A nyolc közötti asszójában pedig megbosszulhatta Szatmári Andrást. Az iráni Ali Pakdaman elleni asszójában néha érződött, hogy kétszeres olimpiai bajnokként a zsűrinél is van tekintélye. A második periódus vége felé a bíró sárgalappal figyelmeztette a reklamáló iránit, akinek amúgy igaza volt: egy olyan akciót ítélt szerintem is tévesen együttesnek, amit fordított helyzetben - helyesen - rendre megadott Szilágyinak. Nem volt jelentősége, tényleg ez volt az egyetlen alkalom, amikor Szilágyi rosszul fogott tempót, amúgy rendre remekül, akár első, akár második szándékból indította akcióját.

Bazadze ellen megizzadt

Az elődöntő aztán nagyon szorosra sikerült. A grúz (georgiai) Bazadze kihasználta Szilágyi második szándékúságát, és gyorsan elhúzott három találattal. Szilágyi változtatott, három védés-visszavágással egyenlített, majd fokozatosan átvette az irányítást, és az első periódus végén 8:5-re vezetett is. Bazadze azonban bizonyította, hogy nem véletlenül jutott elődöntőbe, három gyors találattal egyenlített. Szilágyi se pánikolt, visszavette a vezetést, majd egy kissé vitatható találattal két tusra növelte az előnyét - a zsűri kissé tán szigorúan úgy ítélte meg, hogy Bazadze túlzottan is visszaemelte a pengéjét, így Szilágyi átvehette a támadást. Ez feltüzelte Bazadzét, aki 11:11-nél egyenlíteni is tudott, majd a vezetést is átvette 13:12-nél. Szilágyi egyenlítése után aztán eljött az egész asszó legvitathatóbb momentuma.

Forrás: Eurosport

Bazadze indított támadást, Szilágyi behátrált. Védeni próbált, de Bazadze simán eltalálta, és még tempóban is megelőzte Szilágyit. A zsűri mégis Szilágyinak adta a találatot, és ezen videózás után se változtatott. Bazadze teljesen kiborult, még a döntő - teljesen tiszta és egyértelmű, ám mégis csak videózás után megadott - találat után is az azt megelőző, tényleg fordítottnak tűnő ítéleten dühöngött, kezet se fogott Szilágyival.

A másik ágon folytatódtak a meglepetések. Bár a koreai Kim Dzsungvan 12:6-os vezetéséig kézben tartotta az asszót, ekkor valami elpattanhatott, mert olasz ellenfele, Luigi Samele zsinórban kilenc találatot szerezve végül 15:12 arányban megnyerte asszójukat, így ő készülhetett a döntőben a harmadik olimpiai bajnoki címéért vívó Szilágyi ellen. De arra, ami jött, nem tudott felkészülni.