A magyar vívók a harmadik versenynapon is hozták magukat

Szilágyi Áron arany- és Siklósi Gergely ezüstérme után Márton Anna negyedik helyen végzett női kard egyéniben.

A női vízilabdázók négy gólos előnyt elszórakozva döntetlent játszottak első meccsükön az oroszokkal.

A nap legkellemesebb meglepetése a fiatal pécsi triatlonozó, Bicsák Bence hetedik helye.

A legkellemetlenebb pedig a judós Karakas Hedvig gyors kiesése volt.

Bicsák Bence hetedik helyen végzett triatlonban. Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Kellemes magyar meglepetéssel kezdődött a tokiói olimpia harmadik napja, a fiatal pécsi triatlonos, Bicsák Bence hetedik helyen futott be. Ez már csak azért is nagy szó, mert egy hónapja még az is kérdéses volt, hogy sérülése után egyáltalán vállalni tudja-e a szereplést.

A folytatás már kevésbé volt fényes. A judós Karakas Hedvig már az első meccsén búcsúzott az olimpiától, és kiesett a 32 között a pingpongos Majoros Bence is.

Márton Anna már az első asszójában megsérült

A vívóteremben is felemás eredmények születtek. Először is Márton Anna már az első meccsén súlyosan megsérült. Márton térdszalagsérüléssel érkezett az olimpiára, amit a verseny előtt nem akart megműttetni. Ennek majdnem megitta a levét, az első asszója elején támasztó lábának térde kifordult. Szerencsére sikerült eléggé összetekercselni, így bár érezni lehetett mozgásán, hogy nem mindig tudja pont azt vívni, amit szeretne, viszonylag simán menetelt az elődöntőig.

Közben saját ágán Katona Renátát már a 32 között összehozta a sorsolás a torna egyik nagy esélyesével, az orosz Szofija Velikajával. Kijött a kettejük közti különbség, Katona 15:4-re kapott ki. A másik ágon Pusztai Liza a nyolcaddöntőben búcsúzott, a kínai Csian Csia-ruj 15:10-re győzte le.

Márton Anna igyekszik tempót fogni, miközben Szofija Velikaja kivágja magát. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Márton aztán az elődöntőben került össze a Katonát is búcsúztató Velikajával, és neki se sikerült legyőznie az oroszt. A vége 15:8 lett oda, de az eredmény nem tükrözi a látottakat: Márton a sérülése ellenére szépen vívott, kicsit sújtotta az, hogy a vitatható találatokat a zsűri az orosznak ítélte meg. De nem ezen múlt, hanem hogy a végén, már hátrányban kicsit kapkodóvá vált a vívása. Önkritikusan értékelt az asszó után, azt mondta, nem készült fel eléggé az elődöntőre.

Nem jött össze a bronz

Márton sérült bal térde a bronzmeccsen újra megbicsaklott, feltett kézzel jelzi a sérülést. Fotó: MOHD RASFAN/AFP

Ehhez képest a bronzmeccse sokkal rosszabbul sikerült. A francia Brunet, aki a riói olimpián a nyolc között búcsúztatta, pillanatok alatt elhúzott 5:0-ra, közben Mártonnak újra megbicsaklott a sérült bal térde. Mártonnak végül egy pillanatig se volt esélye, támadásai sokszor rövidek voltak, vagy a francia kosarára estek, Brunet meg látszólag akkor ütötte meg a pengéjét, amikor akarta. Nagyon sima, 15:6-os vereség lett a vége. Így is a magyar női kardvívás eddigi legjobb olimpiai eredményét érte el, és a vívása - illetve Pusztai Liza szereplése - biztató előjel a csapatverseny előtt. Az orosz házi döntő igazán remek meccset hozott, Szofija Pozdnyakova apja után 25 évvel maga is olimpiai bajnok lett, így ellenfele, Velikaja zsinórban harmadszor lett olimpiai ezüstérmes.

A vívással párhuzamosan a magyar női vízilabda-válogatott is megkezdte olimpiai szereplését. A meccs jól indult, a második negyed vége előtt Magyarország 7:3-ra is vezetett, de az oroszok a félidő előtt még tudtak lőni egy gólt. A második félidő elején meg gyorsan egy másikat. Arra még gyorsan válaszolt a magyar csapat, de a háromgólos előny fokozatosan elolvadt, és hét másodperccel a vége előtt az oroszok kiegyenlítettek. "Olyan nagyon sok jó játékot nem mutattunk" - állapította meg a meccs után Bíró Attila, a magyar szövetségi kapitány, de azért sietve hozzátette, hogy veszve sincs minden, mert Japán és Kína ellen favorit a csapat, és ha ott nagyarányú győzelmeket szerez, könnyedén meglehet a csoport második helye a toronymagas esélyes amerikaiak mögött - akiket a negyeddöntőben így garantáltan elkerülünk.

Milák nagy formában úszott

Milák Kristóf a 200 m pillangóúszás előfutamában Fotó: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP

Miközben Márton bronzmeccsére vártunk, az uszodában is elkezdődtek az előfutamok. Férfi 200 méteres pillangón mindkét magyar, a riói meglepetés-bronzérmes Kenderesi Tamás, illetve a szám toronymagas esélyesének számító világcsúcstartó, Milák Kristóf is simán jutott be a középdöntőbe, utóbbi majd egy másodpercet verve a teljes mezőnyre.

Hosszú Katinka is simán jutott tovább 200 méter vegyesen, a második legjobb idővel.

Késely Ajnának viszont nem sikerült a bravúr. Előfutamában, 1500 méter gyorson az utolsó ötven méterig továbbjutásra állt, végül azonban az ausztrál Kiah Melverton lehajrázta, így összesítésben csak kilencedik lett, épphogy csak lecsúszott a döntőről.

Az uszodában magyar idő szerint hajnalban is voltak versenyek, ráadásul döntők. A magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó volt ezekben érdekelt, a Milák Kristóf, Szabó Szebasztián, Bohus Richárd, Németh Nándor összetételű váltó végül ötödik helyen ért célba az USA, Olaszország, Ausztrália és Kanada mögött.