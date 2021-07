A világ tudósai most próbálják összerakni, mennyire becsülték alá a klímaváltozás extrém hatásait

Az idei nyár megmutatta, hogy a világ egyik felén milyen extrém hőhullámokat, a másikon pedig milyen pusztító áradásokat tud okozni, hogy mára az ipari forradalom kezdetéhez képest 1,2 Celsius-fokkal emelkedett a Föld hőmérséklete. (A párizsi klímaegyezmény célja, hogy a század végéig ez ne emelkedjen 1,5 Celsius-foknál jobban.) Bár a tudósok régóta figyelmeztettek arra, hogy a klímaváltozás ilyen szélsőséges időjárással járhat, most sokakat mégis meglepett, hogy ez ilyen gyorsan történik. „A globális felmelegedést jó előre jelezték, de most láthatjuk a szemünkkel is” - mondta a Reutersnek Corinne Le Quere, a Kelet-Angliai Egyetem klímakutatója.

Erdőtűz Kanadában Fotó: -/AFP

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) kutatói, akik a világ 195 kormányát képviselik, épp most tartanak online konferenciákat, hogy a következő két hétben elkészítsék a legátfogóbb klímajelentést 2013 óta. Ebben várhatóan a szélsőséges időjárási jelenségek és a klímaváltozás kapcsolatának jobb megértésével, valamint a regionális éghajlatváltozási előrejelzésekkel is foglalkoznak majd. Előzetesen azt mondják, hogy a 40 oldalas jelentéssel fel akarják nyitni a világ vezetőinek a szemét, akik novemberben ülnek össze Glasgowban, hogy a klímaválság kezeléséről tárgyaljanak.



Áradás Németországban Fotó: HANDOUT/AFP

Joyce Msuya, az ENSZ környezetvédelmi programjának vezetője a nyitó rendezvényen arról beszélt, hogy mostantól a szélsőséges időjárás számít normálisnak. Németországtól Kínán át Kanadáig és az Egyesült Államokig erdőtüzeket, áradásokat és extrém hőhullámokat látunk, és ez a tragikus lista csak folyamatosan bővül. Szerinte 2021-ben el kell kezdődnie a cselekvés korszakának.

Aratás közben gyulladt ki egy kombájn június 29-én Polány közelében. A tűz átterjedt egy traktorra és húsz hektár búzatáblára is. Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Kaposvár HTP/Facebook

A Pennsylvaniai Egyetem kutatója, Michael Mann a mostani katasztrófákról megjegyezte, hogy nem a felmelegedés lett gyorsabb, mert az halad azon a pályán, ahogy előre jelezték, viszont ennek a hatásai nagyobbak, mint amire a tudósok számítottak. Vagyis az eddigi klímamodellek sokszor alábecsülték, mennyivel hozhat szélsőségesebb időjárási viszonyokat a további felmelegedés. (Reuters/BBC)